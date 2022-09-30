В Баку задержан оппозиционный политик Тофиг Ягублу

30 сентября 2022, 11:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сегодня утром в столице Азербайджана был задержан член координационного Национального совета демократических сил (НСДС) и партии «Мусават» Тофиг Ягублу. Его дочь связала задержание политика с объявленной на сегодня акцией протеста оппозиции. Активисты все равно выйдут протестовать к зданию парламента против репрессивных законов, заявил глава Высшего меджлиса Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Нуреддин Мамедли.

Как сообщал "Кавказский узел", Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) подала уведомление о намерении провести акцию протеста перед парламентом страны 30 сентября против нового закона о политических партиях, но получила отказ, который сочла неправомерным. В начале сентября оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане носит реакционный характер и направлен на ограничение политической деятельности в стране.

Согласно документу, партия может быть учреждена не менее чем 200 гражданами, которые в течение последних 20 лет постоянно проживают на территории Азербайджана. При этом все они на учредительном собрании должны присутствовать лично. Для государственной регистрации партии в ней должно быть не менее 10 тысяч членов. Список членов партии должен быть представлен для внесения в государственный реестр. Изменения в реестре необходимо фиксировать ежегодно дважды - до 15 января и 15 июля. Партии могут быть лишены регистрации, если дважды подряд не будут участвовать в парламентских, президентских и муниципальных выборах, говорится в законопроекте.

Ягублу был задержан сегодня около 11.00 (10.00 по мск) лицами в штатском сразу после того, как утром вышел из дома. «Утром вокруг нашего дома появились несколько полицейских машин. Как только отец вышел из дома, его схватили лица в гражданской одежде. Они посадили отца в одну из машин и увезли в неизвестном направлении», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» дочь политика Нигяр Хази.

Она связала задержание активиста с акцией протеста, которая запланирована на сегодня оппозицией. «Очевидно, отца задержали с целью не допустить его участия в назначенной партией Народного фронта Азербайджана перед зданием Национального собрания акции протеста против нового закона о политических партиях. Мой отец всегда активно участвует в протестных акциях... Они посчитали, что отец может принять участие в акции, поэтому его решили заранее задержать», - сказала Хази.

Несмотря на отказ мэрии согласовать акцию протеста, партия решили ее проводить, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Высшего меджлиса ПНФА Нуреддин Мамедли.

«Решение городских властей неправомерно. Они не смогли внятно объяснить причины не согласования акции. С другой стороны, прямого запрета в их решении нет, они отметили, что проведение акции «не целесообразно». Президиум партии решил, что это не может быть основанием для отмены акции. Вся ответственность за возможное противостояние будет на властях», - сказал Мамедли.

Он отметил, что акция назначена на 16.00 (15.00 мск) перед зданием парламента. «Мы потребуем снять с повестки дня парламента реакционный законопроект о партиях, освободить политзаключенных, кардинальных демократических реформ и свободных выборов», - сказал Мамедли.

"Ягублу задержан в связи с призывами к участие в несогласованной акции", - заявило МВД в распространенном сегодня релизе. В связи с акцией протеста в ведомстве отметили, что она будет пресечена, поскольку не согласована с городскими властями.

«В случае проведения не согласованной с исполнительной властью города Баку какого-либо акции она в соответствии с предусмотренным законом порядке будет пресечена», - сказал сотрудник пресс-службы ведомства корреспонденту «Кавказского узла».

Тофиг Ягублу и ранее подвергался задержаниям и арестам в связи с акциями протеста. 1 декабря 2021 года полиция сорвала акцию в защиту активиста партии Народного фронта Азербайджана Салеха Рустамова, проводившего в заключении голодовку с требованием освобождения. В числе задержанных на акции оказался и член Национального совета демократических сил Азербайджана Тофиг Ягублу. Он утверждает, что силовики жестоко избили его во время содержания под стражей. 19 октября 2019 года Тофиг Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. После выхода на свободу он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность. В марте 2014 года он вместе с лидером движения «Республиканская альтернатива» Ильгаром Мамедовым был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы. Ягублу приговорили к пяти годам заключения. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Ягублу при аресте и обязал Азербайджан выплатить активисту 24 000 евро. Освобожден 17 марта 2016 года по помилованию президента Алиева. В 1998 году, за участие в массовых акциях, Ягублу был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

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