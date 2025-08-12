19 азербайджанских семей вернулись в село в Ходжалинском районе

В село Ханюрду возвратились 19 семей бывших вынужденных переселенцев, они получили ключи от квартир.

Как писал "Кавказский узел", в июле власти Азербайджана сообщили о возвращении в села Ханюрду и Тезебина Ходжалинского района группы из 247 бывших вынужденых переселенцев, которые уехали оттуда во время карабахского конфликта.

В село Ханюрду (Ханъюрду) Ходжалинского района 11 августа возвратились 19 семей бывших вынужденных переселенцев, всего 62 человека. Им вручили ключи от квартир, информирует Oxu.az.

Всего в настоящее время в Карабахе проживает более 50 тысяч человек, включая бывших вынужденных переселенцев, а также тех, кто работает над реализацией различных проектов в регионе, пишет Trend.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.