61 азербайджанская семья возвращена в сёла Ходжалинского района

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В села Ханюрду и Тезебина сегодня вернулись члены азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", к августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта.

Сегодня в села Ханюрду и Тезебина Ходжалинского района отправлена первая группа из 247 бывших вынужденных переселенцев. Это члены 61 семьи, которые были расселены в общежитиях, санаториях и административных зданиях, сообщает Trend.

Из этой группы переселенцев 28 семей (125 человек) направлены в село Тезебина, а 33 семьи (122 человека) - в село Ханюрду. С учетом сегодняшнего переселения, в четыре населенных пункта Ходжалинского района переселено 327 семей (1433 человека), пишет АПА.

В ночь на 26 февраля 1992 года во время карабахского конфликта армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ (которые, как предполагается, участвовали в боевых действиях без приказа командования), взяли штурмом Ходжалы (армянское название – Иванян), населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, отмечается в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия". Ежегодно 26 февраля в Азербайджане вспоминают жертв трагедии. В 2024 году жители Ходжалы впервые с 1992 года смогли помянуть погибших родственников на родной земле.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.