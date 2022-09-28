Власти Баку отказали оппозиции в проведении митинга

28 сентября 2022, 03:50

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Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) подала уведомление о намерении провести акцию протеста перед парламентом страны против нового закона о политических партиях, но получила отказ, который сочла неправомерным.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября оппозиционные политики раскритиковали проект нового закона о политических партиях в Азербайджане носит реакционный характер и направлен на ограничение политической деятельности в стране.

Согласно документу, партия может быть учреждена не менее чем 200 гражданами, которые в течение последних 20 лет постоянно проживают на территории Азербайджана. При этом все они на учредительном собрании должны присутствовать лично. Для государственной регистрации партии в ней должно быть не менее 10 тысяч членов. Список членов партии должен быть представлен для внесения в государственный реестр. Изменения в реестре необходимо фиксировать ежегодно дважды - до 15 января и 15 июля. Партии могут быть лишены регистрации, если дважды подряд не будут участвовать в парламентских, президентских и муниципальных выборах, говорится в законопроекте.

Член президиума Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Вахид Магеррамли рассказал 27 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что 21 сентября от имени четырех представителей руководящих органов партии, в том числе его самого, было направлено уведомление в мэрию о намерении провести 30 сентября акцию протеста перед зданием парламента страны.

«Целью акции является выражение протеста против принятия нового реакционного закона о политических партий, который направлен на окончательное разрушение многопартийной системы в Азербайджане. Мы хотим привлечь внимание государственных органов и общества антидемократической сущности нового закона. Другими требованиями акции должны стать освобождение политзаключенных, проведение демократических реформ и свободных выборов», - сказал Магеррамли.

Однако, продолжил он, 26 сентября из исполнительной власти Баку пришел официальный ответ о «целесообразности» проведения акции. «Они объясняют эту «нецелесообразность» тем, что над законопроектом работает некая «специальная комиссия». Но не поясняется, что это за комиссия, кем создана, кто в ней участвует», - сказал Магеррамли.

Он считает неправомерным отказ городских властей.

На вопрос, будет ли партия проводить несогласованную акцию, Магеррамли ответил: «Президиум партии обсудит этот вопрос и примет соответствующее решения. Сейчас я не могу предвосхитить решение коллегиального органа».

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли также считает необоснованным с точки зрения закона отказ в согласовании демонстрации.

«По Конституции у нас уведомительная система проведения акций. Власти не могут отказать в проведении митинга. Если в назначенном месте по каким-то причинам не удается провести демонстрацию, то организатором должны быть представлены альтернативные место и время. Тем более власти не могут комментировать требования акции, выдавать оценки о целесообразности или нецелесообразности их проведения. Это противоречит свободе собраний, выражения, объединений. Власти Азербайджана с 2019 года отказываются согласовывать протестные акции в Баку и регионах, грубо попирая Конституцию», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

В аппарате Исполнительной власти Баку корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию о том, что проведение акции ПНФА признано «нецелесообразным», однако воздержались от дополнительных комментариев.

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