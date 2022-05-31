Открыта продажа билетов на авиарейс Махачкала-Баку

31 мая 2022, 21:14

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Авиакомпания "Ютэйр" возобновит прямое авиасообщение между столицами Дагестана и Азербайджана с 3 июня, сообщили в махачкалинском аэропорту.

Пассажиры смогут вылететь из Махачкалы в Баку и обратно два раза в неделю.

Рейсы по маршруту по пятницам и воскресеньям с 3 июня будет выполнять авиакомпания "Ютэйр" на самолётах Boeing 737 500, сообщил сегодня аэропорт Махачкалы в своем Telegram-канале.

Вылететь из аэропорта в Махачкале пассажиры смогут в 15.00 мск, в Баку они прибудут в 17.30 по местному времени (16.30 мск). Из Баку самолет отправится в 18.30 по местному времени (17.30 мск), в Махачкалу он прибудет в 18.30 мск, говорится в сообщении. Билеты уже можно приобрести в кассах аэропорта и на сайте авиакомпании.

Согласно сервису "Яндекс. Расписания", стоимость билетов на самолет "Махачкала-Баку" начинается от 13 890 рублей.

Ранее рейсы "Махачкала-Баку" выполняла компания S7 Airlines. Однако с 5 марта авиакомпания отменила все рейсы по международным направлениям, сообщил 4 марта со ссылкой на сообщение компании ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что граждане Азербайджана не могут добраться на родину из-за закрытой границы с Россией. В начале апреля они пожаловались, что Азербайджан более месяца не открывает коридор для пропуска граждан на родину, более 100 человек остается в лагере. С начала апреля несколько сот постояльцев лагеря "Огонек" в Дагестане выехало в Азербайджан через грузинскую границу, а также и самолетом через Минеральные Воды и Москву.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.