Жители Азербайджана пожаловались на возросшие расходы на празднование Новруза

20 марта 2022, 10:27

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В связи с ростом цен на продукты праздничный стол по случаю Новруза обошелся примерно на треть дороже, чем год назад, сообщили жители Азербайджана. Из-за роста цен люди стали экономить на продуктах, указал экономист.

Как писал "Кавказский узел", Новруз-байрам в Азербайджане на государственном уровне отмечается с 1992 года, после объявления независимости страны. До 2006 года на Новруз-байрам праздничными выходными днями были два дня. В декабре 2005 года парламент постановил праздновать Новруз-байрам пять дней, однако из-за перестановок выходных каникулы продолжаются 7-9 дней. В 2021 года в преддверии Новруза власти Азербайджана продлили ограничения по коронавирусу до 1 июня и запретили работу общественного транспорта на время праздника. Это привело к снижению числа покупателей и спровоцировало скачок цен на продукты, отметил председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов. Жители Азербайджана решили праздновать Новруз, несмотря на повышение стоимости товаров.

Новруз-байрам – праздник весны, он символизирует пробуждение всего живого. В ритуалах Новруза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек, – Огонь, Вода, Земля и Воздух. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся.

С 19 марта в Азербайджане начались длительные праздничные каникулы по случаю Новруз-байрама, они продлятся до 27 марта включительно, следует из постановления кабинета министров страны, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Непосредственно праздничными днями являются 20-24 марта. Транспорт, учреждения здравоохранения в эти дни работают в обычном режиме, медицинские маски необходимо носить только в закрытых помещениях и общественном транспорт, говорится в документе.

С вечера 19 марта в Азербайджане проводятся массовые народные в честь Новруза, они продлятся по 21 марта Традиционно основные торжества проходят в старинной части Баку, в крепости Ичери Шехер. 19 марта там расставили столы с угощениями, организовали выставки народных промыслов и развлечений с клоунами в национальной одежде и персонажами азербайджанских сказок, передал корреспондент "Кавказского узла".

Из-за холодной погоды с дождем и мокрым снегом в Баку традиционных выступлений канатоходцев и борцов 19 марта в крепости не было, меньше разжигали и праздничные костры во дворах.

"Прыжки через праздничный костер - одна из традиций в Новруз [...] Нам говорили, что в огне сгорают все тяжести и беды", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Баку Ляля Алиева.

"Новруз - мой с детства самый любимый праздник. Конечно, через огонь уже не прыгаю. Но когда была ребенком и даже молодой мамой, мы собирались в праздничные вторники (костры разжигаются во дворах каждый вторник в течение четырех недель до Новруза - прим. "Кавказского узла") у нас во дворе, собирали палки для костра, разжигали костер и прыгали через огонь. Объясняли детям, зачем надо прыгать", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" преподаватель средней школы Фарида Агасиева.

"Когда я учился во 2-6-х классах, вечером во дворе, в Новруз, мы собирали на соседних улицах, на мусорках палки и разжигали костер. Взрослые нам помогали. Когда огня становилось меньше, прыгали через него. Некоторые произносили при этом традиционные слова. Я не знал, что нужно говорить, и сейчас не знаю. Но для меня все, что происходило в праздничные дни, было в радость", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" спортсмен-борец Ислам Гахраманов.



В средних школах детей начальных классов на уроках труда учат изготавливать праздничные атрибуты Новруз, они красят яйца, готовят сладкие блюда. Женщины готовят или покупают праздничные блюда в магазинах.

"Я готовлю с удовольствием. В Новруз хочется побольше сделать для семьи. Готовлю обязательно плов, а сладостей делаю мало, легче купить готовые в магазине. Но есть еще женщины, которые, как и прежде, готовят сами, собравшись с родственницами, соседками [...] Мне больше по душе приготовить сямяни (проросшая пшеница, украшенная красным бантом - прим. "Кавказского узла") и красить яйца", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Фарида Агасиева.

"Некоторые женщины предпочитают покупать готовые праздничные сладости. Они жалуются на высокие цены. Мы в семье только готовим сямяни. Это легко - надо за месяц разложить на мокрой вате семена пшеницы, и к Новрузу они прорастут. А сладости купит и принесет на праздник мама. Я много не покупаю, так как сладкое вредно, и дочь не любит. Готовка к празднику только в радость. Обожаю азербайджанскую кухню. В этом году было много плохих событий, это омрачает, но все равно радуемся", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналист Чинара Гулиева.

"В праздник Новруз женщины убирают в доме, с радостью готовят праздничную еду. Новруз один из немногих наших праздников, когда приготовленное выставляется на стол, его едят несколько дней, этот труд ценится", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" педагог Самира Софиева.

Новруз приносит в семьи радость, отметил врач Мехрибан Хаджанбейли. "Это возможность собраться всей семьей. В каждой семье выставляют на стол то, что им по силам приготовить: плов или только украшения и сладости [...] Женам и матерям нравится радовать семью. Но пандемия, спецоперация на Украине подстегнули цены в Азербайджане. Цены на продукты высокие, несмотря на большое число покупателей. На рынках год назад иранская картошка стоила 0,8 маната (почти 50 центов), теперь выросла до 1 маната (почти 60 центов). Местная картошка - 2 маната (почти 1,2 доллара). Парниковые помидоры и огурцы с 1-2 манатов (с 60 центов-1,2 доллара) подорожали до 3 манат (1,8 доллара). Мандарины раньше продавались по 1,20-1,5 маната (0,7-0,9 доллара) за килограмм, теперь - 2 маната (почти 1,2 доллара). На рынке помидоры продаются за 3,8 маната (около 2,2 доллара), бананы 2,70 маната (1,6 доллара). В крупных супермаркетах продукты дешевле. На рынке очищенные орехи стоят 7 манатов (около 4 доллара), а в маркетах 4 маната (около 2, 4 доллара)", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Военная спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. В чем ее суть, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

По словам жителя Баку Джейхуна Мамедова, в этом году он на праздничный стол потратил 230-250 манатов (около 135-147 долларов). "Это почти половина моей зарплаты. Рис, мясо, масло - все подорожало. Дорого обходится приготовление плова, пахлавы и шякяр-бура. А ведь надо купить детям фрукты. В прошлом году за все это я платил 160-170 манатов (около 94-100 долларов)", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В январе- феврале индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом 2021-го вырос на 12,2%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 17,2%, непродовольственным товарам - на 6%, платным услугам населению - на 10,2%, привело данные Государственного комитета статистики Азербайджана издание Оxu.az.

Бедность и высокие цены привели к тому, что на праздник азербайджанцы стали покупать меньше товаров, сказал корреспонденту "Кавказского узла" экономист Вахид Магеррамли. Люди редко покупают орехи - фундук, миндаль и фисташки, как правило, только к празднику Новруз, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".