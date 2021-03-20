Празднование Новруза началось в Азербайджане на фоне ограничений по коронавирусу

20 марта 2021, 10:56

В преддверии Новруза власти Азербайджана продлили ограничения по коронавирусу до 1 июня и запретили работу общественного транспорта на время праздника. Это привело к снижению числа покупателей и спровоцировало скачок цен на продукты, отметил председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов. Жители Азербайджана заявили о намерении праздновать Новруз несмотря на повышение стоимости товаров.

Как сообщал "Кавказский узел", Новруз-байрам в Азербайджане на государственном уровне отмечается с 1992 года, после объявления независимости страны. До 2006 года на Новруз-байрам праздничными выходными днями были два дня. В декабре 2005 года парламент постановил праздновать Новруз-байрам пять дней, однако из-за перестановок выходных каникулы продолжаются 7-9 дней. В 2020 году массовое празднование Новруза в Азербайджане было отменено из-за пандемии.

Новруз-байрам – праздник весны, он символизирует пробуждение всего живого. В ритуалах Новруза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек, – Огонь, Вода, Земля и Воздух. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся.

Ограничения по коронавирусу продлены в Азербайджане в преддверии Новруза

С 20 марта в Азербайджане начались пятидневные выходные в честь празднования Новруза, которые продлятся до 24 марта включительно. 19 марта власти приняли решение продлить до 1 июня ограничения по коронавирусу. Согласно постановлению, остались в силе ограничения на работу общественного транспорта по выходным дням. Но при этом в период праздника Новруз общественный транспорт не будет работать, сообщило 19 марта издание Report.az.

При этом па период праздника власти не намерены ужесточать введенные ранее ограничения по коронавирусу, сообщил завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента страны Шахмар Мовсумов. "В связи с ростом числа заражений в стране, после долгих обсуждений только одно ограничение было добавлено и оно коснулось работы общественного транспорта в праздничные дни. Помимо этого других ужесточений режима не предусмотрено", – привел 19 марта его слова "Интерфакс".

Спасатели Азербайджана призвали жителей воздержаться от участия в массовых торжествах. "В связи с распространением в нашей стране вируса COVID-19 на фоне продолжающейся во всем мире пандемии в этом году нежелательно традиционное празднование Новруз-байрамы", – привело 16 марта издание Media.az сообщение МЧС Азербайджана.

За сутки в Азербайджане от коронавируса скончались 11 человек, а общее число смертей от COVID-19 стране достигло 3325. За сутки подтверждены 879 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 244 303 тысяч, сообщил 19 марта оперштаб Азербайджана по профилактике COVID-19.

Жители Азербайджана рассказали о праздновании Новруза на фоне роста цен на продукты

Власти Азербайджана анонсировали отмену работы общественного транспорта на время празднования Новруза. Это существенно повлияло на цены на рынках. За последние несколько недель стоимость продуктов питания в среднем выросла на 6-8%, заявил председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов. "На выходных общественный транспорт не работает, а ярмарки работают только в конце недели. Из-за этого покупателей на ярмарках мало, что в свою очередь приводит к росту цен", – привел 18 марта "Sputnik Азербайджан" слова Гусейнова.

По его оценке, чтобы накрыть на стол на семью из четырех человек на праздник Новруз, понадобится около 200 манатов (около 117 долларов, – прим. "Кавказского узла"), сказано в публикации.

По словам местных жителей рост цен на продукты в Азербайджане в преддверии Новруза традиционный. "В преддверии Новруза были организованы сельскохозяйственные ярмарки. Там цены ниже, но туда привозят не всегда качественные товары", – сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" жительница Баку Лейла Сафарова.

"Орехи и сухофрукты подорожали – это всегда так", – отметила жительница Баку Нигяр Тагиева. она добавила, что независимо от цен она всегда с хорошим настроением отмечает Новруз-байрам. "А что жаловаться. Потратив дополнительные 50-60 манатов, мы беднее не станем. Это самый дорогой наш праздник. Его надо встречать с хорошим настроением, чтобы до следующего Новруза все у нас шло хорошо", – сказала Тагиева корреспонденту "Кавказского узла".

Ильхам Алиев поздравил жителей Азербайджана с Новрузом из Шуши

За день до праздника, 19 марта, сотрудники Минтранса Азербайджана, комитета профсоюза работников транспорта, связи и высоких технологий и объединения по поддержке семей погибших в Нагорном Карабахе "Зафар" посетили родственников погибших во время осенней эскалации карабахского конфликта. "В связи с праздником Новруз семьям были преподнесены праздничные подарки и материальная помощь", – передало 19 марта ИА "Азертадж".

Также 18 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании осужденных, согласно которому 19 марта 625 человек были выпущены на свободу, сообщил Report.az. Сегодня Алиев разжег в Шуше праздничный костер в знак начала празднования Новруза. "В этом году мы отмечаем Новруз-байрамы в Шуше, на Джыдыр дюзю. Это – историческое событие", – привел 1news.az его слова.

Во время праздничного обращения к жителям президент Азербайджана заявил о подготовке генплана Агдама. "Готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района, его первоначальная версия представлена мне. В настоящее время над ним идет работа с учетом моих поручений, и в ближайшем будущем генеральный план будет утвержден. После этого восстановительные работы начнутся на всех освобожденных землях", – привел его слова Report.az.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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