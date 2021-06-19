19 июня 2021, 17:47

Началась продажа билетов на авиарейс Махачкала - Баку

Прямое авиасообщение между столицами Дагестана и Азербайджана откроется 4 июля, билеты уже в продаже, сообщили в махачкалинском аэропорту.

Как сообщал "Кавказский узел", прерванное в связи с пандемией коронавируса еще в марте 2020 года авиасообщение между Россией и Азербайджаном возобновилось с середины февраля. Между Москвой и Баку два раза в неделю летают самолеты "Аэрофлота" и азербайджанской компании AZAL. Кроме того, с 11 марта российская компания UTAIR возобновила авиасообщение между Баку и Екатеринбургом. 5 июня власти Азербайджана постановили принимать с 10 июня авиапассажиров из России и Турции при условии, что они прошли тест на коронавирус, вакцинировались или переболели COVID-19. 12 июня российская авиакомпания анонсировала рейсы из Баку в Ростов-на-Дону, Краснодар и обратно.

"Первый вылет из Махачкалы в Баку запланирован на 4 июля в 0105 мск бортом авиакомпании S7 Airlines. Самолет Boeing 737-800 сможет вместить 176 пассажиров. Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье", - цитирует руководителя пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапуру Магомедову ТАСС.

По ее словам, у пассажиров, прибывающих в Азербайджан, должна быть медицинская справка с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Примечание:

"Баку предложил возвращаться своим гражданам из России транзитом через Турцию", "Utair открыла авиасообщение между Махачкалой и Сочи", "Открыта продажа билетов на авиарейсы между Махачкалой и Минводами".

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