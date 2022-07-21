Активист партии "Мусават" Азиз Мамиев арестован на 30 суток

21 июля 2022, 13:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член правления молодежной организации партии "Мусават" Азиз Мамиев был задержан 20 июля на протестной акции в Баку и арестован в административном порядке на 30 суток по обвинению в неподчинении полиции.

Как писал "Кавказский узел", участники несогласованной акции в Баку 20 июля требовали открыть сухопутные границы страны. Полиция стала задерживать активистов. По данным "Линии защиты", всего были задержаны 35 человек, включая организатора акции - члена координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофига Ягублу. В тот же день все задержанные были отпущены, сообщили правозащитники.

Партия "Мусават" сегодня заявила об аресте члена правления молодежной организации этой оппозиционной структуры Азиза Мамиева. Он обвинен по статье 535.1 КоАП Азербайджана (неподчинение законным требованиям представителя полиции), сообщили в партии.

"Азиз был задержан, когда шел на мирную акцию в Баку 20 июля с требованием открытия сухопутных границ. Азиз просто присутствовал на акции и никаких правонарушений не совершал. Это видно из слов очевидцев и по фото- и видеокадрам с акции. Его грубо задержали, когда он направлялся на место акции - к зданию кабинета министров", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" зампред "Мусават" Фарадж Керимли.

По его данным, при задержании и после Мамиев подвергся физическому давлению, а затем его увезли в Сабаильский районный суд, который назначил 30 суток ареста.

Партия "Мусават" потребовала прекратить преследование Мамиева и немедленно освободить его, указав на то, что он подвергается давлению со стороны силовиков не в первый раз. По словам Керимли, для защиты прав Мамиева и обжалования ареста будет привлечен независимый адвокат.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров отметил, что, по первоначальной информации, все задержанные были отпущены, но при перепроверке данных выяснилось, что Азиза Мамиева арестовали.

"Задачей полиции является защита здоровья, прав и свобод людей от противоправных действий, охрана общественного порядка. Полиция не должна выполнять карательную функцию по подавлению мирных протестов граждан. Наша организация выступила с заявлением, в котором потребовала освобождения Азиза Мамиева и соблюдения статьи 11 Европейской конвенции и статьи 49 Конституции Азербайджана, обеспечивающих свободу собраний", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что "Мамиев был задержан во время пресечения незаконной акции 20 июля, когда оказал сопротивление полиции". Материалы дела были переданы в суд, который назначил ему арест на 30 суток. В Сабаильском районном суде подтвердили информацию об аресте Мамиева на 30 суток.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". "Кавказский узел" также опубликовал справочную статью "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.