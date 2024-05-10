10 мая 2024, 18:15

Три военных из Дагестана убиты на Украине

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Шихмагомед Кантемиров, Васиф Азизов и Балаг Гаджиев убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Ахтынского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 863 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что к 9 мая власти сообщили о том, что в ходе военной операции на Украине убиты как минимум 860 военных из Дагестана.

32-летний Шихмагомед Кантемиров убит в военной операции, сообщила сегодня администрация ахтынского района в своем Telegram-канале. Ранее районные власти сообщали, что в зоне боевых действий убиты Васиф Азизов и Балаг гаджиев, подробности о них не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 860 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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