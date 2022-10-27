Прохожие в медицинских масках на улицах Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

27 октября 2022, 18:57

Карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 января 2023 года

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Особый карантинный режим в связи с пандемией коронавируса будет действовать до 1 января 2023 года, сухопутные границы Азербайджана с соседними государствами останутся закрытыми на этот срок, сообщила пресс-служба правительства..

Как писал "Кавказский узел", с 1 мая в Азербайджане отменено обязательное ношение масок. 23 августа власти продлили действие особого карантинного режима до 1 ноября 2022 года.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 27 октября подписал постановление о продлении особого карантинного режима в стране, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства.

Согласно документу, "в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных осложнений, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 0.:00 (05.00 мск) 1 января 2023 года".

По меньшей мере до указанной даты будут оставаться закрытыми и сухопутные границы Азербайджана со всеми соседними странами – Россией, Ираном, Грузией и Турцией, если не будет издано особое распоряжение Оперштаба при Кабинете министров, пояснили в правительстве.

По данным Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана на 27 октября, за последние сутки в Азербайджане зафиксировано 36 случаев заражения COVID-19, 43 человека выздоровели. За сутки зарегистрирован один случай смерти от коронавируса, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве, 

С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 823 100 человек, в том числе 812 849 человек излечились, 9 942 человека – умерли, число активных больных - 309.

Ранее представители оппозиции потребовали открытия сухопутных границ. "Под предлогом пандемии власти продолжают держать закрытыми [сухопутные] границы страны. При этом жизни многих наших соотечественников в России по-прежнему в опасности из-за объявленной в этой стране частичной мобилизации. Наши граждане в Росси и других странах должны иметь возможность добраться на родину по суше", - заявил лидер ПНФА Али Керимли.

Участники несогласованной акции в Баку 20 июля также требовали открыть сухопутные границы страны.

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года в связи с коронавирусом. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек". К празднику Новруз-байрам к российско-азербайджанской границе приехали множество граждан Азербайджана, которые надеялись, что перед праздником их все же пропустят их домой. Причиной возвращения на родину стали и трудности с переводом денег из России, рассказали азербайджанцы корреспонденту "Кавказского узла" 24 марта. К началу апреля возвращения в Азербайджан в лагере ожидали более ста человек

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Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Баку отказались согласовать акцию с требованием открытия сухопутных границ", "Открыта продажа билетов на авиарейс Махачкала-Баку", "Дефицит билетов при высоких ценах на рейсы в Ереван и Баку возник на фоне мобилизации".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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