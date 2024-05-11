Противники закона об иноагентах вышли в Тбилиси на "Марш Европы"

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Колонны протестующих против закона об иноагентах из разных локаций в Тбилиси направились на площадь Европы.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая активисты, выступающие против закона об иноагентах, прошли шествием по Тбилиси, призвав оппозиционные партии объединиться в критический для страны момент. 8 мая многие противники так называемого "российского закона" получили телефонные звонки с угрозами. Как минимум шесть активистов 8 и 9 мая подверглись нападениям. Активисты и журналисты, сообщившие об угрозах и давлении, отметили, что не добились реакции силовиков на угрозы, и это подтверждает, что эти методы запугивания применяются по заказу властей Грузии.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Массовое шествие против закона об иноагентах проходит в Тбилиси. С нескольких локаций идут колонны в сторону площади Европы, где состоится митинг. Активисты, протестующие против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", двинулись шествием с территории у станции метро "300 Арагвинцев", от площади Республики и площади Марджанишвили, где ранее к участникам акции присоединились и собравшиеся у "Экспо Джорджия". Акция проходит под лозунгом: «Да, Европе! Нет, российскому закону!". На проспекте Руставели движение ограничено, сообщило агентство "Интерпрессньюс".

Люди идут маршем по проезжей части, движение по набережным в центре города полностью перекрыто, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Новости Грузия".

В центр города, в частности, к мосту Мира и офису "Грузинской мечты" стянуты силовики, говорится в публикации в Telegram-канале агентства.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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