Глава Чечни похвалился стрельбой сына перед президентом Гвинеи-Бисау

11 мая 2024, 22:39

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Президент Гвинеи-Бисау посетил Российский университет спецназа и был впечатлен стрельбой куратора университета Адама Кадырова, похвалился навыками сына глава Чечни. Демонстрации стрельбы сына Кадырова посвящено более четверти видеоотчета о визите делегации Гвинеи-Бисау в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", 28 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего сына Адама куратором Российского университета спецназа. По его словам, сделано это по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова. 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитался сегодня о визите в республику делегации Гвинеи-Бисау во главе с президентом страны Умару Сиссоку Эмбало. Делегация посетила Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе, сообщил он в своем Telegram-канале.

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"Гости остались под большим впечатлением от навыков владения оружием куратора РУС, начальника отдела обеспечения безопасности Главы ЧР Адама Кадырова. Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау", - написал Кадыров. Он также заявил, что в Чечню приедут военные из Гвинеи-Бисау для тренировок на базе университета спецназа.

Как следует из приложенного у публикации видео, глава Чечни представил Адама иностранным гостям как куратора центра. В ролике на 5 минут 39 секунд, который посвящен визиту иностранной делегации в республику, не менее полутора минут посвящено навыкам стрельбы Адама Кадырова. На видео он стрелял из пистолета, автомата по неподвижным мишеням.

На встрече присутствовал и старший сын Кадырова Ахмат, однако на видео он мелькнул лишь несколько раз.

Сам Рамзан Кадыров на встрече с главой иностранного государства похвалился и своими успехами. "Я всю жизнь стрелял. Столько, сколько я убивал террористов, никто не убивал", - заявил он.

Военный, представлявший зарубежной делегации университет спецназа, сообщил, что "подобного центра нет нигде не земле".

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

В ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. В феврале 2024 года Ахмат Кадыров был назначен министром по делам молодежи Чечни. Ему также была вручена высшая награда республики.

Двенадцатилетняя Ашура Кадырова прошла курсы подготовки для вступления в Федерацию стрельбы, похвалился 28 апреля успехом дочери Рамзан Кадыров. Достижения и награды детей Кадырова связаны с покровительством отца, указали пользователи соцсети.

Рамзан Кадыров выстраивает в Чечне систему управления, основанную на родственных и личных связях, и стремится продемонстрировать успехи детей в карьере, и новое назначение его дочери Хадижат не стало исключением, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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