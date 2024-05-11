11 мая 2024, 09:14

Пять бойцов из Дагестана убиты на Украине

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Анварбек Абакаров, Джанболат Джакавов, Рашад Набиев, Саитхан Гаджиев и Сайпутдин Мутагиров убиты в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 868 военных из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 10 мая представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 863 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В зоне военной операции на Украине убиты младший сержант из села Нижнее Казанище Сайпутдин Мутагиров, рядовые из села Кафыр-Кумух Анварбек Абакаров и Джанболат Джакавов, рядовой из села Нижний Дженгутай Рашад Набиев и рядовой из села Атланаул Саитхан Гаджиев, сообщил 9 мая в своем телеграм-канале глава Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 868 военнослужащих из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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