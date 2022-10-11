Верховный суд Азербайджана утвердил приговор главе Исламской партии

11 октября 2022, 15:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кассационная жалоба врио председателя Исламской партии Азербайджана Ильхама Алиева на приговор о лишении его свободы на 16 лет по делу о гоисзмене оставлена без удовлетворения. Защита намерена обратиться в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", временно исполняющему обязанности руководителя Исламской партии Азербайджана (ИПА) Ильхаму Алиеву (он полный тезка президента Азербайджана) 29 февраля 2020 года было предъявлено обвинение в госизмене. 6 мая 2021 года суд в Баку приговорил Алиева к 16, а Рзаева - 14 годам заключения соответственно.

Союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" признал Ильхама Алиева политзаключенным. При этом активисты указали, что Алиев не занимался политической деятельностью, и затруднились назвать мотивы ареста.

Сегодня Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Алиева на приговор, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Джавад Джавадов. По его словам, на процессе Алиев категорически отверг обвинения в том, что занимался шпионажем в обмен на денежное вознаграждение.

"Ильхам Алиев сказал, что обвинения, выдвинутые против него, являются не более чем набором слов, а в деле нет ни одного доказательства о передаче какой-то информации. Он сказал, что на конференции в Иране один из верующих предложил личные пожертвования Исламской партии. Несколько месяцев он оказывал помощь партии. Однако партия всегда функционировала за счет пожертвований своих членов и сторонников в Азербайджане", - сказал адвокат.

Адвокат также считает, что в деле нет ни одного доказательства о совершении Алиевым госизмены. Защитник указал, что в деле не поясняется какого рода информацию Алиев передавал иранским спецслужбам."После решения Верховного суда мы уже исчерпали возможности обжалования в Азербайджане по существу дела. Теперь мы обратимся в ЕСПЧ", - сказал адвокат.

Адвокат сказал, что защита уже обратилась в ЕСПЧ с жалобой на предварительное заключение Алиева во время следствия.

"Фальсификация обвинения против Ильхама Алиева не вызывает сомнения. В Азербайджане все те, кто был в руководстве этой партии, попадают в тюрьму. В 1990-е годы был арестован ее первый глава Аликрам Алиев. В 2011 году был арестован и до сих пор находится в тюрьме его преемник Мовсум Самедов. А два года назад власти арестовали врио председателя Ильхама Алиева", - подчеркнул Джавадоа.

Политический характер преследования Алиева подтвердил лава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов."Власти активно преследуют религиозных активистов и богословов, опасаясь того, что люди могут консолидироваться в борьбе за свои права на основе идей исламской солидарности», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Верховном суде подтвердили информацию об отказе суда смягчить приговор Алиеву.

Представители стороны наблюдения оказались недоступны для комментариев.

Занимавший до Алиева пост главы Исламской партии Азербайджана Мовсум Самедов был приговорен к 12 годам заключения по обвинению в терроризме и попытке захвата власти в 2011 году. 12 декабря 2019 года Европейский суд по правам человека постановил выплатить ему компенсацию в четыре тысячи евро. Сам Самедов связал свое заключение с критикой властей Азербайджана. В 2014 году правозащитники признали его "узником совести".

Новости о преследованиях активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

© Кавказский Узел

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»