Контрактник из Краснодарского края осужден за дезертирство

11 мая 2024, 21:46

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Военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор контрактнику из Краснодарского края Дмитрию Егорушкину, осужденному за дезертирство и оставление места службы к семи с половиной годам колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, а также часть 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Апелляционная инстанция Южного окружного военного суда оставила в силе приговор, вынесенный Краснодарским гарнизонным военным судом контрактнику Дмитрию Егорушкину за дезертирство. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима. С учетом ранее вынесенного приговора за самовольное оставление части ему предстоит провести в колонии семь с половиной лет, следует из определения Южного окружного военного суда.

Защита добивалась смягчения приговора - сокращения срока и отбывания наказания к колонии общего режима. однако суд счел, что приведенные адвокатом доводы, в частности смягчающие обстоятельства - воспитание в неполной семье, положительные характеристики, уже учтены судом первой инстанции и оставил приговор в силе.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что военнослужащий контрактной службы Владислав Корнеев из Ростовской области приговорен к двум с половиной годам колонии за отсутствие на службе, в том числе в период мобилизации.

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