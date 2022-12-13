Азербайджанцы продолжили блокаду Лачинского коридора

13 декабря 2022, 09:54

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Жители Нагорного Карабаха сутки остаются изолированными от внешнего мира из-за блокировки Лачинского коридора. Открытия трассы также ожидают водители и пассажиры более 100 машин. Власти непризнанной республики заявили о нарушении прав жителей, а степанакертцы провели акцию протеста, на которой потребовали обеспечить им свободу перемещения.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 12 декабря автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией, и блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. Минувшей ночью дорога оставалась закрытой, ее открытия ожидали более 100 человек. Группа из более чем 40 детей не смогла вернуться из Еревана в Нагорный Карабаха, их разместили в гостиницах Гориса. Родители школьников обвинили азербайджанскую сторону в нарушении прав детей.

Лачинский коридор был перекрыт жителями Азербайджана в знак протеста против эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Речь идет о золоторудном прииске "Гызылбулаг" и медно-молибденовом месторождении "Демирли", сообщило сегодня информагентство АПА.

Лачинский коридор, единственная связь Нагорного Карабаха с Арменией продолжает оставаться закрытой, сообщил сегодня в 10.00 часов [09.00 мск] Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

"Трасса Степанакерт-Горис закрыта в обе стороны. <…> Республика Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) уже сутки находится в фактической блокаде, нарушены права тысяч граждан. В связи со сложившейся ситуацией прибывшие из Армении в Арцах граждане ночевали в Горисе, часть из них, в том числе женщины и дети, в общине Лисагор Шушинского района", – сказано в сообщении Инфоштаба, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Вчера вечером власти Нагорного Карабаха провели совещание. Было решено использовать все возможности, чтобы добиваться снятие изоляции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха.

Сегодня утром состоятся экстренные заседания Нацсобрания и Совбеза Нагорного Карабаха, участники которых обсудят сложившуюся ситуацию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы парламента Нагорного Карабаха.

Более 100 автомобилей продолжают оставаться на дороге Степанакерт – Горис, ожидая её разблокировки (азербайджанское название Степанакерта – Ханкенди, – прим. "Кавказского узла"). Женщины и дети при содействии полиции, были вчера возвращены в Степанакерт, рассказал член координационного совета движения "За оборону Арцаха" Аршак Абрамян.

"Вчера вечером, на площади "Возрождения" [в Степанакерте] прошел стихийный митинг. Его участники потребовали от местных властей и российских миротворцев конкретных шагов для защиты прав населения Арцаха", – сказал Абрамян корреспонденту "Кавказского узла".

"Если ситуация сегодня не изменится <…> и жизненно важная дорога не будет разблокирована, то общественность Арцаха обратиться к международному сообществу с призывом вмешаться", – добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что власти Нагорного Карабаха сообщали об аналогичном инциденте с трассой 3 декабря. Позднее в тот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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