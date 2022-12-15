Аналитики в Баку объяснили проблему газоснабжения Карабаха

15 декабря 2022, 01:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армянское население Нагорного Карабаха обеспечивается газом и электроэнергией из Армении без соглашений о поставках и других правовых формальностей, надежное снабжение топливом местным жителям обеспечит лишь интеграция распределительной сети региона в систему газоснабжения Азербайджана, заявили опрошенные «Кавказским узлом» бакинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а с 14 декабря Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Нагорный Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз".

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Азербайджанская газораспределительная компания «Азеригаз» не имеет отношения к газоснабжению армянонаселенной части Карабаха, заявил глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан корреспонденту «Кавказского узла».

«В Карабах газ поступает из Армении по трубопроводу, построенному еще в 1981-1982 годах. Этот магистральный газопровод был построен по маршруту Агдам – Шуша – Лачин – Горис – Шахбуз для снабжения газом Нахчыванской автономной республики. В 1990-х годах армянская сторона переключила его на реверсный режим для снабжения Нагорного Карабаха газом из Армении. Возможно, на каких-то участках проводилась реконструкция, но в целом трубопроводная система старая и в ней возможны периодические аварии, особенно в зимний период, когда прокачка увеличивается. Но поскольку трубопровод не эксплуатируется азербайджанской стороной, на нем не проводится профилактическое обслуживание», - сказал Шабан.

На вопрос о том, возможен ли внешний аудит на газопроводе, он отметил, что «регламентированной международной практики» в этой сфере нет. «Такие внешние аудиты не проводились, к примеру, во время «газовых войн» между Россией и Украиной в 2000-х годах, хотя от споров сторон страдала значительная часть европейских государств. С другой стороны, в данном случае неясен предмет аудита, так как в свое время прокачка газа из Армении в Карабах была запущена без согласования с азербайджанскими структурами. В международной практике на трансграничных трубопроводах в пунктах пересечения границы ставятся контрольно-измерительные приборы, которые фиксирует прием-сдачу газа между государствами. На условной границе между Арменией и Азербайджаном таких устройств нет», - пояснил Шабан.

По информации Шабана, на всем протяжении трубопровода с армянской границы до Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха - прим. «Кавказского узла») нет газораспределительных станций. Аналитик усомнился в целесообразности проведения какого-то внешнего аудита на этой газопроводной линии.

«Пока группу будут собирать, пока она прибудет, специалисты «Азеригаз» могут сами найти предполагаемые неисправности и устранить их. В марте этого года уже был такой случай, когда специалисты «Азеригаз» ликвидировали аварию. Вообще для надежного обеспечения армянонаселенной части Карабаха целесообразно подключить его к системе газоснабжения Азербайджана, тогда, «Азеригаз» как поставщик будет ответственен за функционирование системы. Новые ветки газопроводов могут быть построены за несколько месяцев, и госнефтекомпания Азербайджана, как головное предприятие «Азеригаз», сама может профинансировать эти работы», - заявил Шабан.

Подача газа в Нагорный Карабах была прервана в марте 2022 года. Причиной отключения газа стала неисправность газораспределительных линий, пояснили тогда азербайджанские газовщики. "Несмотря на выпадение сверх нормы снега, сотрудники ПО "Азеригаз" принимают необходимые меры для ликвидации последствий аварии на труднопроходимой местности", – сообщила компания.

Глава Центра исследований «Республика», экономист Натиг Джафарли также сомневается в целесообразности в внешнего или международного аудита на газопроводе в Нагорном Карабахе.

«Во-первых, для этого необходимо согласие Азербайджана поскольку аудит будет проводиться на суверенной территории страны. Во-вторых, понадобится время для назначения аудиторов и обсуждения вопроса, представители каких международных организаций будут участвовать в этом. Затем еще какое-то время может понадобиться для прибытия специалистов на место, физическое обследование трубопровода также потребует времени. Гораздо проще, если представители «Азеригаз» сами проведут техническую диагностику, в таком случае найти место аварии и ликвидировать ее можно гораздо быстрее», - сказал Джафарли корреспонденту «Кавказского узла».

Он добавил, что Азербайджан может отказать внешним аудиторам в допуске на территорию, где проходит трубопровод. «Это все-таки зона, где конфликт окончательного не урегулирован, вокруг военные части и позиции азербайджанской армии. Сточки зрения интересов безопасности посторонним допуск на эту территорию будет нецелесообразен», - отметил Джафарли.

По словам экономиста, сейчас газоснабжение Карабаха не урегулировано с правовой точки зрения. «Газ, электричество, линии связи идут в Карабах из Армении, однако маршруты этих линий пролегают через территорию Азербайджана, собственно Карабах также является международно-признанной территорией Азербайджана. При этом между Азербайджаном и Арменией нет соответствующих соглашений о поставках, фактически Армения незаконно осуществляет эти поставки. Самый экономически целесообразный и юридический верный вариант решения вопроса это интеграция газовой, энергетической, телекоммуникационной систем Карабаха в соответствующую инфраструктуру Азербайджана. Это снизит для населения расходы на указанные услуги с учетом низкой себестоимости газа и электроэнергии в Азербайджане, а также меньшего расстояния передачи газа, электричества, интернет-трафика», - заключил Джафарли.

Представители «Азеригаз» оказались не доступны для комментариев.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.