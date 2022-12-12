Блокировка дороги в Армению создала проблемы жителям Нагорного Карабаха

12 декабря 2022, 15:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Нагорного Карабаха пожаловались, что им пришлось отказаться от запланированных поездок из-за акции протеста азербайджанских активистов, перекрывших трассу Степанакерт - Горис. Блокировка автодороги повлияла также на работу междугородного транспорта и врачебных бригад, сообщили представители властей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около 09.30 мск группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла автомагистраль Степанакерт – Горис, лишив жителей Нагорного Карабаха связи с Арменией, сообщил информационный штаб Нагорного Карабаха.

Об аналогичном инциденте власти Нагорного Карабаха сообщали 3 декабря. Позднее в тот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территорией. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Жители Нагорного Карабаха пожаловались на проблемы из-за блокировки дороги



Ограничение проезда по трассе создало проблемы, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" некоторые местные жители. Так, Артур Айрапетян из села Ехцаог Шушинского района рассказал, что с утра не может вернуться в свое село из Степанакерта, так как "дорогу никак не откроют". Мужчина пояснил, что в селе у него семья, а он приехал в Степанакерт по делам, но теперь не может вернуться.

Житель Степанакерта Андраник Геворгян рассказал, что ехал сегодня с семьей в Ереван к родственникам. "Нас остановили на перекрестке у города Шуши, как и другие машины. Я понял, что дорога будет закрыта надолго, так как увидел, что азербайджанцы хорошо организовали акцию: пришли с камерами, микрофонами, плакатами, было много журналистов, которые приставали к российским военным. Потом пошел слух, что среди азербайджанцев с плакатами есть вооруженные люди. Тогда я решил вернуть семью в Степанакерт. Хотел обратно поехать на место закрытия дороги, но меня не пустили наши полицейские и миротворцы", - рассказал мужчина.

Житель одного из сел Самвел сообщил, что утром ехал из Степанакерта в свое село, но дорога была закрыта, поэтому ему остается только ждать. "Азербайджанцы поставили палатки на дороге. Кричали, что требуют [командующего российскими миротворцами Андрея] Волкова. Вроде идеут переговоры. Армянская сторона призвала нас быть спокойными, не поддаваться на провокации, и ждать. Что мы и делаем", - сказал он.

Представители неправительственных организаций Азербайджана проводят в окрестностях Шуши акцию протеста против отказа миротворцев пустить азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с эксплуатацией месторождений. Участники акции устанавливают палатки и требуют прибытия командующего российскими миротворцами Андрея Волкова. Около места акции наблюдается значительное число российских солдат и техники, сообщает сегодня со ссылкой на своего корреспондента Trend.

Пассажиры автобусов и медицинский транспорт вынуждены ждать открытия трассы

Автомагистраль Степанакерт – Горис является единственной сухопутной связью Нагорного Карабаха с Арменией и внешним миром, сообщил сегодня корреспоннденту "Кавказского узла" сотрудник правительства Нагорного Карабаха.

"До сентября 2022 года была одна дорога в Армению: Степанакерт – Шуши - Лисагор – Бердзор (Лачин) – Ахавно – Горис, так называемый Лачинский коридор. После сдачи Бердзора и Ахавно азербайджанской стороне, Лачинский коридор через Бердзор (Лачин) был закрыт для армян. С сентября связь Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") с Арменией начала проходить по альтернативной дороге Степанакерт - Шуши - Лисагор - Мецшен - Хиншен - Горис, которая также охраняется российскими миротворцами… Так как это единственная связь с Арменией, то все пассажироперевозки, частные автомобильные поездки, проезд медицинских машин, перевозка продуктов и товаров для населения проводятся по этой дороге", - рассказал он.

26 августа азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора.

Несколько автобусов с пассажирами, выехавших в Армению, вернулись в Степанакерт, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник диспетчерской центрального автовокзала в Степанакерте. "Если дорога откроется, то транспорт поедет. Гражданам разрешено сдать билеты или сохранить их для следующей поездки", - сказал он.

Сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что это единственная дорога, по которой доставляют медикаменты и перевозят тяжелобольных. Представитель ведомства выразил надежду, что усилиями российских миротворцев дорогу удастся открыть, так как есть больные, которые должны быть направлены в Армению для продолжения лечения.

По данным полиции, в 15.30 (14.30 мск) дорога оставалась закрытой. "Те машины, которые ехали из Степанакерта в Армению и не успели проехать до блокировки дороги, возвращены в Степанакерт. А те машины, которые ехали из Армении в Степанакерт, в основном ожидают открытия дороги в Горисе. К 14.30 (13.30 мск) все машины были возвращены, и пробок на дороге нет. По состоянию на 15.30 (14.30 мск) дорога закрыта. И когда будет разблокирована, неизвестно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян раскритиковал действия азербайджанской стороны. "120 тысяч человек в Арцахе просто лишены гуманитарной связи с внешним миром… Так называемые азербайджанские экологи, собравшиеся на участке Лачинского коридора, установили 2-3 палатки, и число азербайджанцев достигает 30", - заявил Степанян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Условий для мониторинга месторождений на территории, контролируемой российскими миротворцами, "к сожалению, не создано", именно поэтому активисты проводят там акцию протеста, заявил сегодня замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов. "Главное требование - прекращение эксплуатации наших месторождений, создание условий для оценки нанесенного ущерба", - приводит его слова АПА.

Минобороны России, по состоянию на 15.00 мск, не прокомментировало на своем сайте ситуацию с блокированием дороги Степанакерт – Горис.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.