Азербайджан использовал проезд миротворцев по Лачинскому коридору в своей пропаганде

16 декабря 2022, 10:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Несколько машин российских миротворцев 15 декабря проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха, заявили провластные азербайджанские издания. Трех независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения, сообщило "Мейдан ТВ".

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 14 декабря власти Азербайджана заявили, что не активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Машины снабжения российских миротворцев беспрепятственно проехали 15 декабря по Лачинской дороге, сообщил вечером того же дня со ссылкой на своего корреспондента Trend, позиционирующий себя как "независимое информационное агентство".

"В 20:35 (19.35 мск. – Прим. "Кавказского узла") по заранее установленному порядку участниками акции протеста были созданы условия для движения из Лачина в Ханкенди двух грузовых автомобилей марки "Камаз" и двух легковых автомобилей марки "УАЗ Патриот", принадлежащих российскому миротворческому контингенту, и одного бронеавтомобиля «Тигр» в обратном направлении. Это очевидное доказательство того, что азербайджанские мирные протестующие не блокировали Лачинскую дорогу", - отмечается в публикации агентства.

Сообщение проиллюстрировано видеороликами, на которых видно, как участники акции протеста расступаются перед автомобилями российских военных, проезжающими через палаточный лагерь протестующих.

Аналогичное сообщение и видеоролик опубликовало 15 декабря азербайджанское провластное издание Haqqin.az. "Участники акции создали условия для свободного передвижения принадлежащих миротворцам автомобилей снабжения. Как видно, транспортные средства продолжают беспрепятственно двигаться по Лачинской дороге. Это еще раз доказывает, что, несмотря на проведение акции, дорога открыта для гуманитарных целей", - говорится в публикации.

Командование российского миротворческого контингента продолжает переговоры с азербайджанской и армянской сторонами "по стабилизации обстановки и возобновлению автомобильного движения" по дороге Степанкерт – Горис, сообщило в 19 мск 15 декабря Минобороны России на своем сайте. "Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мартунинском, Мардакертском районах и Лачинском коридоре", - говорится в ежедневном информационном бюллетене Минобороны.

Днем ранее, 14 декабря, сотрудницы "Мейдан ТВ" Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева и независимый журналист Теймур Каримов отправились на съемки акции на дороге Шуша - Ханкенди, но были задержаны там "людьми в гражданском и черных масках", сообщило 15 декабря на своем сайте "Мейдан ТВ".

По словам журналистов, при задержании у них отобрали видеокамеры и удалили отснятый материал. Хаяла Агаева уточнила, что журналистам не дали никаких объяснений, а просто посадили в машину и вернули в Баку.

По словам представителя пресс-службы МВД Азербайджана Эльшада Гаджиева, журналистов вернули в Баку потому, что они уехали без разрешения, пишет издание. "В таком случае возникает вопрос: почему независимым журналистам нужно получить разрешение на освещение акции, на которой якобы могут участвовать все граждане страны?" – говорится в публикации.

Поскольку на месте акции нет представителей независимых СМИ, "общественности не ясно, что же там происходит на самом деле", подчеркнуло издание. "Более того, из постов в соцсетях видно, что ряды акции расширяются, и в район спокойно могут приехать все желающие — волонтеры и представители гражданского общества.

Согласно Конституции Азербайджана, каждый имеет право на получение информации по общественно важным вопросам на территории страны, за исключением военных и чрезвычайных ситуаций, поэтому ограничение прав журналистов неправомерно и является нарушением закона, указал эксперт в сфере медиа Алескер Мамедли.

Он уточнил, что представители власти ссылаются на принятый в 2021 году закон «О культурной столице Азербайджана – городе Шуша». Поэтому в эти районы можно попасть по специальному разрешению. По закону согласно которому Шуша объявлена закрытой территорией, куда можно попасть по специальному разрешению. Но, по словам Мамедли, этот закон не имеет приоритета над Конституцией, пишет издание.

Напомним, 7 декабря Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.