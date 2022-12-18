Степанакертцы столкнулись с дефицитом продуктов

18 декабря 2022, 17:43

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Владельцы некоторых продуктовых магазинов в Степанакерте начали ограничивать покупателей в объеме покупок, поскольку поставки продовольствия в город сократились из-за блокирования трассы в Нагорный Карабах. Ассортимент в магазинах уменьшился, а домашние запасы продуктов начинают иссякать, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 17 декабря дорога по-прежнему была закрыта.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Сегодня госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян на совещании правительства заявил о необходимости экономного использования электроэнергии и распорядился установить особый порядок купли-продажи топлива, сообщила пресс-служба аппарата госминистра.

Кроме того, Варданян поручил проводить постоянный мониторинг на рынках продовольственных товаров и лекарств и реагировать на случаи необоснованного повышения цен. Также он призвал активизировать систему безналичных расчетов, чтобы избежать осложнений с оборотом наличных денег, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Бензин, солярка и жидкий газ предоставляются водителям только с разрешения правительства, а в свободном доступе только обыкновенный газ, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель Степанакерта Владимир Согомонян. Мужчина отметил, что он и другие водители с пониманием относятся к ограничениям. "Пока считаю, что правительство делает правильные шаги, введя ограничения", - сказал он.

Владелец овощного магазина в Степанакерте Артур Аванесян столкнулся с трудностями, так как машина с товаром не может приехать из Армении в Степанакерт. "Все, что у меня было в магазине, я продал. При этом старался продавать не больше килограмма каждому покупателю, чтобы многим досталось. Но овощи закончились, и теперь есть только фрукты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Аванесяна, он каждую неделю привозит товар из Армении, а также продает местную продукцию. "Но почему-то в эти дни местные фермеры не предлагают мне свою продукцию. Сейчас местная продукция продается только на рынке, и люди туда ходят отовариваться. Ларьки в городе продают только остаток овощей. Пока есть фрукты, в основном цитрусовые, которые не быстро портятся, их завезли навалом семь дней назад", - рассказал предприниматель.

Менеджер степанакертского супермаркета Нарине сообщила, что на их складе достаточно продуктов, так как в начале декабря "была привезена крупная партия все необходимого на Новый год". "Разные полуфабрикаты, сладости, соки и все то, что продается в супермаркетах, у нас пока есть в продаже. Кроме того, есть местная продукция – яйца, молочные продукты, мясо разных видов. Также мы установили предел покупок – каждому покупателю по несколько килограммов, чтобы не закончилось и всем досталось", - сказала Нарине.

С покупкой хлеба в магазинах проблем пока нет, рассказала пенсионерка из Степанакерта Инара Григорян. "Хлеб продают, как и раньше, и цена на хлеб не повысилась. Но вот другое дело, что уже есть нехватка свежих овощей. Я не могу купить картошку – ни в одной торговой точке, где я до блокады покупала овощи, найти картошку я не смогла. Уже трудно найти другие овощи. Ведь овощи и фрукты в Степанакерт привозят из Еревана каждую неделю. Но уже седьмой день дорога закрыта, и нет свежих овощей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

У многих жителей Степанакерта "есть привычка отовариваться на зиму", добавила Григорян. "У нас, к примеру, есть запасы картошки, лука, капусты. Еще немного овощей и фруктов законсервированных на зиму. Поэтому некоторое время продержаться сможем. Но если блокада затянется, а поставки в магазины не будут возобновлены, то население столкнется с серьезной проблемой", - отметила пенсионерка.

В свою очередь жительница Степанакерта Марина Гукасян рассказала, что рядом с их домом, на улице Экимяна, владелец ларька сегодня раздавал бесплатно мандарины, апельсины и другие фрукты. "Хозяин ларька сказал, что таким образом хочет поддержать настроение людей хотя бы сегодня. От такого у меня настроение поднялось. Я подумала, что блокада когда-нибудь закончится, и нельзя, чтобы были только воспоминания о трудностях", - сказала Гукасян корреспонденту "Кавказского узла".

Многодетная мать Маргарита Саркисян пожаловалась, что с каждым днем все труднее готовить еду детям. "У меня трое несовершеннолетних. Я всегда для них на обед готовлю свежие салаты. Пока готовлю то, что мы закупили в первый день блокады – овощи и фрукты. Но завтра или послезавтра эти запасы закончится. Надо будет обратиться к родственникам в сельских общинах, чтобы помогли", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Саркисян.

Пенсионер, инвалид третьей группы Сейран Петросян пожаловался, что ему "с каждым днем труднее справиться с проблемами из-за блокады". "Я не могу носить тяжести, поэтому закупить килограммами продовольствие в первые дни блокады не смог. Так как никогда проблем с продовольствием в Степанакерте не было, я никогда не запасался на зиму – магазины всегда были полны всем. Но теперь нет овощей. Хорошо, соседи начали помогать. Но очень расстроило то, что в городе нет бананов – соседский мальчишка не смог найти сегодня бананы, чтобы для меня купить", - рассказал пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику. С 14 декабря в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз". Подача газа возобновлена, однако дорога продолжает оставаться закрытой, сообщил 16 декабря госминистр Рубен Варданян.

Газопровод в Нагорный Карабах проходит по территории, которую контролирует Азербайджан, а карабахские власти не озаботились строительством газохранилища, и подача газа может быть вновь перекрыта в любой момент, рассказал "Кавказскому узлу" специалист по энергетической геополитике и международной безопасности Армен Манвелян.

Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания заявили 15 декабря, что несколько машин российских миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом трех независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения, сообщило "Мейдан ТВ".

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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