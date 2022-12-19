Школы Нагорного Карабаха возобновили работу в условиях блокады

19 декабря 2022, 11:13

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Блокада Нагорного Карабаха продолжается восьмые сутки. Однако возобновление подачи газа позволило вновь открыть учебные заведения.

Как информировал "Кавказский узел", 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику. 16 декабря подача газа была возобновлена, и 17 декабря Власти Нагорного Карабаха анонсировали возобновление работы школ.

12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис. Блокировка трассы сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 18 декабря степанакертцы пожаловались, что столкнулись с дефицитом продуктов.

С 19 декабря все образовательные учреждения в Нагорном Карабахе, которые ранее закрылись из-за прекращения подачи газа, возобновили работу, сообщил сотрудник Минобразования непризнанной республики.

"Занятия, пропущенные 14-17 декабря, будут проведены 26-28 декабря. Пропущенные 14 декабря занятия в образовательных учреждениях, работающих в шестидневном режиме, восполнятся, распределив по дням следующей недели", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Газ поступает во все медучреждения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор остается заблокированным восьмой день и 1100 человек, 270 из которых несовершеннолетние, не имеют возможности вернуться домой, сообщил сотрудник инфоштаба правительства Нагорного Карабаха. "Учитывая ситуацию, создавшуюся вследствие перекрытия дороги, для обеспечения оперативной связи с гражданами действует круглосуточная горячая линия", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Нагорного Карабаха могут сообщать в оперативный штаб правительства про все проблемы и нарушения, которые они зафиксируют, заявил госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. "Мы в блокаде уже 168 часов, но жизнь продолжается, мы идем вперед, ничего не изменилось в нашем решении", – сказал сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook* Варданян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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