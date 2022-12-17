Власти Нагорного Карабаха анонсировали возобновление работы школ

17 декабря 2022, 04:50

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Запланированный митинг против блокады дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, отменен по согласованию с политическими силами и высшим руководством, сообщил госминистр непризнанной республики Рубен Варданян. Образовательные учреждения начнут работу с понедельника, анонсировало Минобразования Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз". 16 декабря госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что подача газа возобновлена, но дорога остается закрытой. Вечером 16 декабря Варданян призвал жителей Нагорного Карабаха выйти на митинг против блокады дороги с Арменией, оппозиция инициативу поддержала.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Газ в Нагорном Карабахе поступает во все населенные пункты, сообщил в прямом эфире вечером 16 декабря госминистр непризнанной республики Рубен Варданян.

Он сообщил также, что, проконсультировавшись с политическими силами и высшим руководством, было принято решение перенести запланированный на 17 декабря митинг на другой день, какой - пока неизвестно.

«До этого мы решили провести встречи с жителями районов. С завтрашнего дня (17 декабря) начинаем поездки и встречи в районных населенных пунктах. Мы хотим понять, как люди понимают ситуацию и узнать их мнение обо всем этом, особенно людей, которые не проживают в Степанакерте. Люди должны иметь возможность донести до властей свое мнение», - сказал Варданян в прямом эфире.

В Минобразования Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что закрытые из-за отсутствия отопления образовательные учреждения начнут полноценный учебный процесс с понедельника, 19 декабря.

Представитель Минздрава Нагорного Карабаха сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пока медикаментов хватает, с подачей газа в медучреждениях восстановилось отопление, однако тяжелобольные нуждаются в транспортировке.

По его словам, 12 декабря в Армению должны были выехать на лечение по госнаправлению 13 человек, из них пять граждан находится в тяжелом состоянии и нуждаются в срочной транспортировке в Армению. Также до 300 инвалидов, которые периодически направляются в Армению для лечение или реабилитации, не могут выехать из-за закрытия дороги.

Отопление включено в Республиканском родильном доме в Степанакерте. По словам сотрудника дирекции роддома, на данный момент необходимых медикаментов достаточно, но если дорога и дальше будет оставаться закрытой, у роддома "возникнут проблемы с медикаментами и оборудованием".

По слова сотрудника Реабилитационного центра в Степанакерте, если "использовать медикаменты экономно, только по необходимости, их хватит до конца года, однако после могут быть проблемы".

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