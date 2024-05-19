Политологи оценили личный потенциал архиепископа Баграта Галстяна

19 мая 2024, 02:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У лидера протестного движения, архиепископа Баграта Галстяна очень большой потенциал, он объединяет многие политические силы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Однако, по их словам, парламентская оппозиция, примкнувшая к архиепископу, будет только мешать ему.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян (упоминается в русскоязычных армянских СМИ также как Баграт Галстанян и Баграт Србазан). Протестное движение еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии кандидата в премьеры, которого поддержит общественность, оно способно привести к отставке действующего премьер-министра, указали 13 мая армянские аналитики.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

18 мая предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстян встретился с более чем 40 политическими партиями и движениями. Как сообщил журналистам сам Баграт Галстян по итогам встречи, политические силы видят его кандидатом в премьер-министры от протестного движение. Однако решения по данному вопросу на этот момент пока нет.

Присутствующие на встрече политические силы, как отметил архиепископ в прямом эфире на странице движения в Facebook*, заявили о своей поддержке движению. Причем, как он отметил, это самые разные силы, порой идейно несовместимые. "Движение объединяет людей, а не разделяет их по категориям", - отметил архиепископ.

При этом Баграт Галстанян заявил, что это "борьба без ожиданий". "В том плане, что ни у кого не должно быть ожиданий какой-либо материальной отдачи. Единственное, что мы должны в результате борьбы получить - это Родина и честь", - добавил он.

Сама встреча с политическими силами кроме вступительной части прошла без журналистов. Единого заявления, по словам архиепископа, по его же предложению, не было принято.

После встречи Баграт Галстян встретился, по его словам, с около 300 деятелями культуры, затем - с более 200 офицерами запаса. "От всех мы попросили составить свое видение по развитию своих сфер", - отметил архиепископ.

У Галстяна, как у личности, очень большой потенциал для того, чтобы возглавить массовое движение. Он очень яркий и выдающийся человек, и это надо признать, даже его оппоненты должны признать, что это очень неординарная личность, считает политолог Андриас Гукасян.

"Его образованность, кругозор, его исключительное понимание значения нашей национальной особенности, международного значения армянской нации, как нации, которая особенным образом связана с Иисусом, безусловно, отличает его от всех других - и священников, и публичных деятелей. Он понимает очень важные основы национальной идентичности армянской нации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается встреч Галстяна с разными политическими силами, то, по его словам, это обязательная часть политического процесса, когда надо со всеми встречаться, всех выслушивать.

Многие политические силы сейчас видят общественные настроения, видят то, что Баграт Галстян находится в центре общественного внимания, и хотят быть рядом ради больших и маленьких каких-то своих политических дивидендов. "Думаю, они будут больше мешать движению, чем помогать. Своим присутствием они сильно вредят", - считает Гукасян.

Честность, честная политика - это тот критерий, который нравится людям

"Честность, честная политика - это тот критерий, который нравится людям. Все, что нечестно, все, что подразумевает хитрости или подтексты, людей пугает", - добавил политолог.

Нельзя сказать, что у движения Баграта Галстяна поддержка только от тех политических сил, которые ранее испробовали свои силы и у них не получилось, на самом деле круг поддерживающих его сил шире, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его словам, свои силы испробовали парламентские оппозиционные силы в 2022 и 2023 годах. Но сегодня кроме них рядом с движением есть множество сил и отдельных личностей.

"Это движение отличается от других не только тем, что лидер надпартийный и надполитический, но и своей отличительной логикой строения процесса. Мы видим, что привлекаются не только политические акторы, но и разные круги - творческие союзы, личности, интеллигенция и так далее", - отметил Бадалян.

При этом, по его словам, одним из ключевых элементов антипропаганды властей с целью ввести людей в заблуждение и посеять сомнения - попытаться убедить народ в том, что новое движение якобы ничем не отличается от прежних, изменился лишь лидер, а прежние лидеры находятся за кулисами.

Протестный потенциал в стране большой, он назрел давно, и об этом говорят не только разные соцопросы, но и последние столичные выборы, когда даже при непосредственном вовлечении Никола Пашиняна и заявлении о том, что это не просто выборы мэра, но борьба за независимость страны, в последний день агиткампании правящая сила показала минимальные результаты. "Только весь вопрос, как будут работать с этим протестным потенциалом", - отметил Бадалян.

К архиепископу, по его словам, люди относятся несколько иначе по разным причинам, в основном объективным, и именно поэтому власти пытаются связать его с прежними властями для дискредитации.

В настоящий момент, по мнению Бадаляна, в Армении нет никакой политической силы, которая смогла бы в одиночку организовать массовые протесты и изменить ситуацию. "Среди людей очень большое недоверие к политике, к политическим силам. И действующие власти, несмотря на то, что существенно потеряли свой рейтинг, продолжают крепко держаться за власть благодаря еще более низким рейтингам остальных политических сил", - считает Бадалян, добавив, что, несмотря на неспособность этих политических сил самостоятельно действовать, у каждой силы имеется свой человеческий ресурс.

И теперь, как он отметил, на арену вышел другой актор, который не из политических сил, сам не политизирован, высокопоставленный священнослужитель с иным восприятием - и это меняет ситуацию. Но, тем не менее, политическим индикатором может стать фактор не политических сил, а реакция бизнес-кругов, особенно крупного бизнеса. На сегодняшний день в этой области нет пока никаких движений. "Ситуация настолько щепетильная и настолько большое недоверие у людей, что еще вопрос, активность той или иной политической силы мешает или помогает движению", - добавил Бадалян.

К сожалению, вокруг архиепископа собрались политические силы, которые способны погасить движение своими советами

По мнению президента Ассоциации политологов Амаяка Ованнисяна, действующие власти, если преследуют цель обеспечить интересы Армении, на фоне амбиций Алиева должны радоваться возрождающемуся, выходящему из состояния апатии народу. "А кто консолидировал это общество - уже не важно. Поэтому надо делать все, для того, чтобы эта энергия у людей не угасла. К сожалению, вокруг архиепископа собрались политические силы, которые способны погасить движение своими советами <...> Это парламентская оппозиция, которая посоветовала архиепископу повестку избрания премьера внести в парламент для создания возможности получить дивиденды в виде поднятия шума. Других ожиданий у них быть не может. И сегодня они своим этим советом поставили архиепископа в тупик для того, чтобы он и не подумал потребовать от них сложить свои депутатские мандаты. Сейчас идет борьба по перехвату движения у Баграта Галстяна", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Движение архиепископа политолог назвал уникальным, а вот парламентская оппозиция, по его словам, действует и втягивает архиепископа в принятие решений, которые заведомо провальны. Оппозиция, как он отметил, действует в своих узкопартийных интересах. "Власть в Армении можно поменять путем выборов, но для этого оппозиция должна покаяться и сложить свои мандаты. В этом случае Никола Пашиняна ждет судьба Саакашвили", - заключил Ованнисян.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.