Власти и оппозиция призвали жителей Нагорного Карабаха выйти на митинг

16 декабря 2022, 17:07

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Выйти на митинг против блокады дороги с Арменией призвал жителей Нагорного Карабаха госминистр непризнанной республики Рубен Варданян, оппозиция поддержала инициативу властей.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря протестующие в Ереване потребовали от властей Армении конкретных действий для разблокирования дороги Степанакерт - Горис, а также перекрыли входы в здания представительства ООН и посольства России, призвав их вмешаться в ситуацию. 15 декабря активисты продолжили акцию, они также обратились в иностранные посольства с просьбой содействовать открытию Лачинского коридора.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Государственный министр Арцаха Рубен Варданян призвал жителей 17 декабря выйти на митинг на площади Возрождения в Степанакерте, так как республика продолжает оставаться в блокаде, и стоит перед гуманитарным кризисом.

"Завтра объявляю митинг, который мы должны провести в Степанакерте в 15.00 (14.00 мск). Я призываю всех принять участие в этом митинге, показать нашу силу, показать, что мы вместе, что народ Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") – великая сила", - заявил он в эфире на своей странице в Facebook*.

Рубен Варданян - инвестор, венчурный филантроп и предприниматель. Соучредитель премии «Аврора», инициатор идеи, а также один из основателей и первый президент (2006—2011) Московской школы управления «Сколково», сооснователь UWC Dilijan College в Армении, бывший руководитель и основной партнер инвестиционной компании «Тройка Диалог» (1991—2012). 1 сентября отказался от российского гражданства, а 20 октября Рубен Варданян согласился занять пост госминистра Нагорного Карабаха, говорится в биографии Варданяна, опубликованной в разделе "Справочник" "Кавказского узла".

Организатор протестных митингов в Степанакерте Тигран Петросян заявил, что поддерживает инициативу правительства и призывает всех граждан выйти завтра на площадь. Он подчеркнул, что "азербайджанская сторона пытается убедить мир, что в Арцахе живут только вооруженные мужчины".

"Мы должны опять выйти на площадь, как это было 30 октября, чтоб показать миру, что мы продолжаем жить в Арцахе, что нас много. Что в Арцахе тысячи и тысячи женщин и детей. И что мы готовы бороться за свою страну и права", - сказал Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

Число участников митинга в Степанакерте 30 котября, протестующих против присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану, было беспрецедентным, и превысило 45 тысяч человек, заявили в МВД Нагорного Карабаха.

Оппозиция хотела организовать митинг митинг в прав жителей Нагорного Карабаха, "однако посчитала, что в этой сложной ситуации, необходимо чтоб власти также присоединились к нашим требованиям к мировому сообществу", добавил Петросян.

Жительница Степанакерта Мери Григорян считает, что митинги в защиту своих прав нужно было начинать проводить сразу после закрытия дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией. "Наши правозащитники, соотечественники, общественность Армении, проводят акции протеста в Ереване, а мы здесь чего-то ждем. Так неправильно", - сказала Григорян.

Ануш Шахраманян отметила, что жители Нагорного Карабаха не выходили на митинги, чтобы не создавать дополнительных проблем в условиях блокады. "Однако призыв на завтрашний митинг я приветствую, и буду участвовать. Народ должен без колебаний выйти и показать свою силу и единство", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Блокада Нагорного Карабаха "должна рассматриваться как часть широкомасштабной и системной политики Азербайджана, направленной на полное изгнание народа Арцаха с родной земли", - заявил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. Он подчеркнул, что такое поведение Азербайджана вызвано "отсутствием адекватной реакции со стороны международного сообщества и его главных действующих лиц", указал он на своей странице в Facebook*.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха опубликовал доклад, в котором "о нарушении прав граждан Арцаха со стороны Азербайджана". В нем приводятся факты, подтверждающие "сфабрикованный и лживый характер протестов азербайджанских "экологических активистов" и их прямую связь с правительством Азербайджана и спецслужбами", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в офисе омбудсмена.

На сайте change.org начался сбор подписей под петицией с требованием ввести санкции против Азербайджана. "Азербайджан удерживает в блокаде 120-тысячное население Арцаха, вызывая в Арцахе гуманитарную катастрофу. Третий день люди лишены поставок жизненно важных товаров. В эту холодную зиму Азербайджан намеренно отключил подачу газа, оставив людей без отопления, горячей воды и других бытовых условий. Это поведение должно получить самую жесткую реакцию, Азербайджан должен быть подвергнут санкциям", - говорится в тексте петиции. На 16.55 мск под петицией подписались 155 человек.

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