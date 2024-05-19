Суд обязал ликвидировать свалку в Волгоградской области

19 мая 2024, 03:37

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Волгоградский областной суд обязал компанию ликвидировать мусорный полигон в Советском районе, который работал с нарушениями. Такое решение было принято по иску Росприроднадзора.

По данным Росприроднадзора, в Советском районе Волгоградской области, в полутора километрах от рабочего поселка Горьковский был найден мусорный полигон площадью более 3 тысяч гектар.

Данный участок был передан администрацией Волгограда юридическому лицу, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росприроднадзора 17 мая.

В ходе проверки выяснилось, что компания использует объект, нарушая требования природоохранного законодательства. В частности, нет акта ввода полигона в эксплуатацию и положительного заключения государственной экологической экспертизы. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие проведение геологических, гидрогеологических и иных исследований на территории полигона. Также выяснилось, что полигон, который должен был использоваться для размещения хозбытовых отходов, не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов. Все предписания об устранении нарушений владельцами полигона игнорировались.

Росприроднадзор подал в суд, однако Ворошиловский районный суд в его удовлетворении отказал. Тогда ведомство обжаловало решение в Волгоградском областном суде, который оставил его в силе. Тогда Росприроднадзор обратился в кассационную инстанцию, которая вернула дело в областной суд, который на этот раз требование надзорного органа удовлетворил, пишет "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, с декабря 2020 года по апрель 2021-го по делу о мошенничестве при ликвидации свалок в Среднеахтубинском районе были заключены под стражу трое подозреваемых: директор "Дирекции водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, бывший глава комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталий Сазонов и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. Волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин был объявлен в международный розыск и арестован заочно. 22 июня его задержали на территории Краснодарского края и также поместили под стражу. Калонкин был приговорен к 7,5 годам колонии общего режима, но обжаловал решение.

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