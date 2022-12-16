Армянские политологи объяснили причины обращений к Западу из-за блокады Нагорного Карабаха

16 декабря 2022, 12:32

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Обращения армянских активистов к ООН и другим западным структурам из-за блокады Нагорного Карабаха вызваны уверенностью в том, что Запад может повлиять на Азербайджан, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. Точно так же активисты апеллируют и к России как гаранту соглашения по Карабаху, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря протестующие в Ереване потребовали от властей Армении конкретных действий для разблокирования дороги Степанакерт - Горис, а также перекрыли входы в здания представительства ООН и посольства России, призвав их вмешаться в ситуацию. 15 декабря активисты продолжили акцию, они также обратились в иностранные посольства с просьбой содействовать открытию Лачинского коридора.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Обращения с требованиями прекратить блокаду Нагорного Карабаха можно разделить на две группы, отметил политолог Армен Ованнисян. "Первая группа выражает солидарность с Россией. И, по всей вероятности, эта группа является инструментом российского влияния. Они требуют у Запада мандата для России на эксклюзивную, монопольную миротворческую миссию в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), как в Приднестровье", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вторая группа, по словам политолога, требует, чтобы миротворческая миссия в Нагорном Карабахе была интернациональной. "Кроме того, они требуют обратиться в Совбез ООН и определить формат урегулирования конфликта, предусмотренного международным правом и международной практикой, что означает введение многонациональных сил, специальный временный статус для Арцаха. Примерно все то, что было предусмотрено Минской группой ОБСЕ до осенней войны 2020 года", - сказал Ованнисян.

По мнению политолога, такого развития событий ни Россия, ни Азербайджан не могут допустить, поэтому "разыграли спектакль с экологами".

По версии азербайджанской стороны, представители НПО Азербайджана проводят в окрестностях Шуши акцию протеста против отказа российских миротворцев пустить азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с эксплуатацией золоторудного прииска "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Условий для мониторинга месторождений, "к сожалению, не создано", именно поэтому активисты проводят там акцию протеста, заявил 12 декабря замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

"Ни Россия, ни Азербайджан не хотят допустить возвращения карабахскому конфликту международного статуса, как это было до войны в 2020 года. Мировое сообщество не признает итоги агрессивной войны против Арцаха, потому Россия через свою агентуру влияния торпедирует весь этот процесс, стремясь сохранить конфликт междусобойчиком между Россией, Азербайджаном и Турцией", - пояснил аналитик.

Армения должна обращаться во все международные структуры, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к перекрытию Лачинского коридора, высказал свое мнение корреспонденту «Кавказского узла» политолог Армен Варданян. Он отметил, что Запад "конечно, не несет ответственность за сложившуюся ситуацию", но у Запада есть рычаги давления на Азербайджан. "Нужно требовать у мирового сообщества оказать давление на Азербайджан. ООН также имеет свои инструменты давления, вплоть до исключения Азербайджан из структур ООН", - пояснил политолог.

При этом группа студентов протестовала и у посольства России, но желательно, чтобы протесты у посольства были более многочисленными, считает Варданян. "Гарантом - я бы сказал даже больше, автором - трехстороннего заявления [от 10 ноября 2020 года] является Россия. Армения должна требовать, чтобы российская сторона уважала и следовала положениям трехстороннего заявления. Ни Россия, ни Азербайджан не следуют этим положениям. В трехстороннем заявлении говорится, что Азербайджан гарантирует беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору, а Россия обеспечивает безопасность. Но фактически обе страны нарушают договоренности", - подчеркнул он.

13 декабря Госдепартамент США и Евросоюз заявили, что властям Азербайджана следует разблокировать дорогу из Степанакерта в Армению, чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Минобороны России в тот же день подтвердило, что трассу перекрыл Азербайджан, и отчиталось о переговорах миротворцев с азербайджанской стороной для возобновления движения по трассе.

Проблема не в плоскости «Россия или Запад», считает в свою очередь политобозреватель Акоп Бадалян. "США говорят о готовности содействовать в установлении мира. США, таким образом, берут на себя ответственность. И возникает вопрос - как можно содействовать миру и не нести ответственность, тем более, если, перекрывая Лачинский коридор, создается угроза миру? Аналогично в случае с ЕС, который инициировал брюссельский процесс, взяв на себя ответственность. Ирану предъявлять такие требования было бы бессмысленно, так как он не выступал с мирной инициативой. Что касается ООН, то кто, как не ООН, должен быть адресатом, если есть угроза жизни, безопасности и прав?" – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Эти процессы должны быть не против России, а "параллельно", отметил он. "От России надо требовать выполнения обязательств, взятых российскими миротворцами в соответствии с трехсторонним заявлением. Требовать большего Армения вправе. Но что, если требования не выполнят? Какой будет следующий политический шаг? Является ли Россия инициатором этой истории, или нет, одно очевидно – Россия не пойдет против Азербайджана и Турции. И если требования не выполнят, политический бумеранг ударит по самой Армении", - пояснил политобозреватель.

12 декабря, выступая на глобальном форуме «Против преступлений геноцида», премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал сделанное в Турции заявление о том, что "все страны региона, включая Турцию, Армению и Азербайджан, нужны друг другу с точки зрения обеспечения безопасности, суверенитета и независимости", сообщило в тот же день News.am. На том же форуме Пашинян заявил, что не оскорбляется, когда в Армении его называют "турком". "Хочу сказать тем личностям, которые склонны меня оскорблять, что они меня не оскорбляют, потому что я не принимаю и не воспринимаю это как оскорбление", - привело его слова "Новости-Армения".

Политологи поспорили о реакции армянского общества на заявления Пашиняна

Общественность в Армении негативно отреагировала на заявление Пашиняна, тем более что оно было сделано в день блокировки дороги Степанакерт – Горис, отметил Армен Варданян. "Недопустимо в столь чувствительной ситуации делать подобные заявления. Может быть, заявление было адресовано внешней аудитории, но время и место было выбрано неверно. Такое можно было сказать в европейской столице или международной площадке, но не в Армении", - сказал политолог.

В свою очередь Акоп Бадалян затруднился дать оценку реакции общественности на заявления Пашиняна. "Эти заявления подвергла резкой критике парламентская оппозиция. Реакцию каких-либо иных кругов не встречал. Могу сказать, что первая часть заявления была сделана, чтобы снизить напряженность. Вторая часть, которая, в принципе, также является политической, но более чувствительно, полагаю, что такие заявления у части общества вызывают обратную реакцию. И создается впечатление, что в армянском обществе есть проблема восприятия Турции, но сама власть носителем этой проблемы не является. Эти заявления в итоге обостряют восприятие, которого в принципе и нет. В армянском обществе есть причины негативного восприятия Турции. Это геноцид армян, пропаганда и политика самой Турции. Поэтому надо очень аккуратно выражаться, так как это обостряет настроения. И получается, что турки готовы налаживать отношения, а вот армяне – нет", - сказал Бадалян.

По мнению Армена Ованнисяна, значительная часть армянского общества не признаёт заявления, которые сделал Пашинян. "Дело не в примитивной туркофобии. Посмотрим на цепочку событий. Это было сказано на конференции по предотвращению геноцидов. Пашинян заявил, что нельзя осуждение геноцидов распространять на народы, что, безусловно, правильно. Но есть другая сторона. Народы должны признать и проявить действенное раскаяние. Примирение должно быть. Но когда народ, который повинен в геноциде, не признает, гордится этим, еще и угрожает, что повторит геноцид, если армяне не проявят покорность, - риторика Пашиняна неэтична, и, более того, недостойна лидера государства", - сказал он.

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