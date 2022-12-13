Политологи сочли маловероятной силовую разблокировку Лачинского коридора

13 декабря 2022, 23:37

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Блокировка гражданскими лицами Лачинского коридора может иметь целью скомпрометировать российских миротворцев, в связи с этим они вряд ли пойдут на применение силы, указали военный эксперт Александр Храмчихин и политолог Станислав Притчин. Блокировка дороги не имеет прямого отношения к миротворцам и их силовая реакция на это маловероятна, отметили армянские политологи Наира Айрумян и Андриас Гукасян. Действия азербайджанцев, заблокировавших проезд, они считают попыткой сорвать переговоры о мире.

Как писал "Кавказский узел", автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана 12 декабря в 9.30 мск, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Власти непризнанной республики заявили о нарушении прав жителей, а степанакертцы провели акцию протеста, на которой потребовали обеспечить им свободу перемещения. Дорога между Арменией и Нагорным Карабахом закрыта вторые сутки, на территории Армении остаются более 1100 человек, в том числе 270 детей, которые не могут вернуться домой, им предоставлены места размещения, сообщили омбудсмен и глава пресс-службы МВД Нагорного Карабаха. Парламент и Совет безопасности непризнанной республики указали, что блокировка дороги может вызвать гуманитарную катастрофу и потребовали внимания властей Армении, России и международных структур.

Об аналогичном инциденте с трассой власти Нагорного Карабаха сообщали и 3 декабря. Позднее в тот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территорией. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Конечной целью акции в Лачинском коридоре является досрочное прекращение миссии российских миротворцев, указал военный эксперт Александр Храмчихин. "Акция может преследовать как то, чтобы вооруженные миротворцы применили силу против невооруженных участников акции, так и в случае неприменения силы показать их беспомощность. Одно другому не мешает. И то и другое вполне выгодно азербайджанской стороне. Если сила будет применена всё же против участников акции Баку скорее всего будет требовать вывода миротворцев. В этом цель. Видимо, Азербайджан не хочет тянуть пять лет, хотя уже осталось три года", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"..

Эксперт допустил, что у миротворцев есть право оттеснять тех, кто мешает продвижению по дороге Лачинского коридора. По договоренностям у миротворцев есть очевидная обязанность сохранять открытым проезд по Лачинскому коридору", - отметил Храмчихин.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил о малой вероятности применения силы миротворцами.

"У российских миротворцев чёткие инструкции. По видео азербайджанских журналистов видно, что их (миротворцев) пытаются спровоцировать на какие-то действия. Но скорее всего, до применения силы не дойдет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Среди людей, перекрывших Лачинский коридор, активисты, журналисты и просто жители Азербайджана, а власти этой страны к акции протеста не причастны, заявили активисты. Они отметили, что обеспечены всем необходимым, в том числе светом, питанием и теплом, и что намерены протестовать, пока не добьются мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли".

По мнению Притчина, в договоренностях ничего не прописано о том, каким образом действовать миротворцам в случае блокирования дороги гражданскими лицами.

"Там написано, что миротворцы обеспечивают работу и безопасность Лачинского коридора. Объективно ситуация достаточно странная. Потому что если отталкиваться от заявления о перемирии от 9 ноября 2020г года то там ничего не сказано об экологических патрулях, о доступе экоактивистов к каким-либо месторождениям. Нужно смотреть, конечно, на дополнительные соглашения - правомерно ли требование доступа. Но их нет", - сказал он.

Основная цель акции — не российские миротворцы, указал Притчин. "Эта акция представляется как продолжение давления со стороны Азербайджана на Армению и опосредованно на Россию в лице миротворцев в том ключе, что не удалось подписать намеченный ранее договор 7 декабря в Брюсселе. Азербайджан перешёл к тактике давления через экоактивистов. Основная цель акции - это не российские миротворцы, а блокирование Лачинского коридора. Потому что миротворцы ожидаемо препятствуют проезду экологов, у которых нет обоснования для деятельности в этом регионе, не прописано их право посещение зоны ответственности российских миротворцев. И как следствие препятствования миротворцами движению экологов блокируется Лачинский коридор и таким образом блокирование связи между Арменией и Нагорным Карабахом", - пояснил Притчин.

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Если Азербайджан не хотел присутствия российских миротворцев, то мог отозвать свою подпись под трехсторонним заявлением 9 ноября, но Алиев на каждой встрече с Путиным говорит о согласии на присутствие только российских миротворцев в регионе, заявила политобозреватель Наира Айрумян. Перекрытие дороги является политическим фарсом, целью которой для Азербайджана является срыв переговоров в Брюсселе, а для России – попыткой получить мандат на миротворческую операцию в Арцахе, отметил политолог Андриас Гукасян.

За блокированием дороги между Арменией и Нагорным Карабахом скрывается не необходимость инспекции месторождений, а вопрос права собственности, заявила корреспонденту "Кавказского узла" редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Айрумян.

Она отметила, что в мире действует довольно жесткий регламент права на собственность, в частности, на землю и ее богатства. На постсоветском пространстве, где 70 лет не было частной собственности, этот вопрос, по ее словам, решается силой и сговором."Такой подход часто приводит к переделу собственности, как, скажем, в России. Отсутствие монархического, аристократического, потомственного или иного принципа владения земельной собственностью приводит к тому, что право на собственность определяется коллективным суверенным решением. В данном случае право народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") на землю и недра определены Конституцией страны, признана она или нет", - отметила она.

Баку не признает это право, пытаясь завладеть матрицей – земельным кадастром, а остальное уже приложится, добавила политобозреватель."Москва, признавая Арцах частью Азербайджана, о чем говорил Путин, Лавров и прочие, фактически не оспаривает действия Азербайджана", - подчеркнула Айрумян.

Политобозреватель сомневается, что Азербайджан таким образом планирует спровоцировать российских миротворцев на применение силы или показать их беспомощность.

"Если Баку не хочет присутствия там миротворцев, то может отозвать свою подпись под трехсторонним заявлением 9 ноября, и миротворцы тут же уйдут. Но Алиев на каждой встрече с Путиным говорит, что они согласны на присутствие только российских миротворцев и не должны допустить в регион чужие войска", - пояснила она.

Айрумян считает, что миротворцы не применят силу в данном случае. "Российский военный контингент дислоцирован в Арцахе, чтобы не допустить "реванша" со стороны Армении. Возможно, Баку и Москва договорятся о размещении под Шуши сканера, который будет выводить изображение проезжающих грузовиков с медным концентратом на дисплеи русско-турецкого центра в Агдаме. После этого все наладится, до следующей "операции". Пока не прояснится вопрос с собственностью на арцахские недра", - сказала политобозреватель.

Политолог Андриас Гукасян назвал происходящее в Лачинском коридоре политическим фарсом.

"Арцах является спорной территорией. Этот факт признает международное сообщество. Это также признает также Азербайджан. В 1992 году Армения и Азербайджан обратились в ОБСЕ для урегулирования конфликта. У граждан Азербайджана нет политико-правовых оснований, выдвигать какие-либо экологические требования к властям Арцаха", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, для Азербайджана целью этого фарса является срыв переговоров в Брюсселе, Россия же стремиться получить мандат на международную миротворческую операцию в Арцахе. Сотрудники спецслужб Азербайджана пытаются дестабилизировать ситуацию в Арцахе методами гражданского неповиновения, подчеркнул политолог."США и Франция заняли жесткую позицию, дав понять, что военная эскалация приведет к санкциям против азербайджанского руководства. Азербайджан лишили возможности военными акциями создавать политическую ситуацию, поэтому он копирует элементы гражданского движения и ненасильственной борьбы", - отметил он.

Политолог затруднился ответить, будет ли применена сила российскими военными.

"Вся эта ситуация основана не на механизмах международного права, а на трехстороннем заявлении, которое не имеет отношения к международному праву. Ситуация управляется из Кремля. Нет ни мандата, ни правил и положений о полномочиях у российского контингента, который не является миротворческим, так как нет мандата на проведение миротворческой операции", - заключил Гукасян.

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