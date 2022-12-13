Родители карабахских школьников возмутились блокировкой Лачинского коридора

13 декабря 2022, 03:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Группа из более чем 40 детей не смогла вернуться из Еревана в Нагорный Карабаха, их разместили в гостиницах Гориса. Родители школьников обвинили азербайджанскую сторону в нарушении прав детей.

Как писал "Кавказский узел", автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана 12 декабря в 9.30 мск, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Представители властей заявили, что блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. В ночь с 12 на 13 декабря дорога оставалась закрытой, ее открытия ожидали более 100 человек. Женщины и дети вернулись в Степанакерт. Также было объявлено, что группа из более чем 40 детей, которые возвращались из Еревана, не смогла проехать по коридору и вынуждена была возвратиться в Горис.

Об аналогичном инциденте с трассой власти Нагорного Карабаха сообщали и 3 декабря. Позднее в тот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территорией. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Жительница Нагорного Карабаха Светлана Хачатрян подтвердила 12 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что два автобуса с детьми не смогли проехать в Степанакерт, так как был заблокирован Лачинский коридор. По ее словам, 40 детей в возрасте от 10 до 14 лет из Степанакерта и районов отправились в Армению, чтобы присутствовать на детском "Евровидении-2022".

«Дети должны были приехать. Но дорога у города Шуши оказалась закрытой для проезда. Несколько часов автобусы с детьми прождали на дороге, но когда. Но начало темнеть и стало понятно, что миротворцы не добьются открытия дороги. Все это время мы перезванивались с ребенком. Педагоги приняли решение вернуть автобусы с детьми в Горис. Позвонили нам, родителям, доложили ситуацию, мы дали согласие, чтобы детей увезли в Горис и устроили там в гостинице», - рассказала мама.

В министерстве образования и культуры Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что дети устроены в гостиницах города Горис. Речь идет о двух группах детей из 18 и 20 человек в сопровождении двух взрослых для каждой группы.

Советник министра образования Нагорного Карабаха Шаварш Саргсян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что работники ведомства «периодически перезваниваются с педагогами, которые с детьми, чтобы узнать, как дети устроились».

«Дети в тепле, им обеспечили ужин. Сопровождение сотрудников полиции и ГАИ постоянно. Автобусы тоже, так как мы надеемся, что завтра (сегодня, 13 декабря) дорога будет открыта и дети смогут вернуться домой», - сказал Саргсян.

Сопровождающий детей сотрудник министерства образования Аида Ганджумян рассказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что активные школьники из Нагорного Карабаха отправились в Ереван на "Евровидение". Она отметила, что «дети очень расстроены, что лишены возможности попасть к родителям».

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил, что случай с детьми является явным нарушением прав детей на безопасность и мир, и мировое сообщество должно немедленно отреагировать.

«Все нарушения прав человека мы доводим до сведения всех международных правозащитный организаций. Мировое сообщество в курсе, что творится в Арцахе (Нагорном Карабахе), однако это сообщество предпочитает действовать двойными стандартами. Но на инцидент с детьми, лишения их возможности свободного и безопасного передвижения международное правозащитное сообщество должно отреагировать», - сказал омбудсмен корреспонденту "Кавказского узла".

Родители заявили корреспонденту "Кавказского узла", что возмущены ситуацией с их детьми.

«Мы, родители, не понимаем, почему азербайджанская сторона воюет с детьми. Почему мир молчит, когда нарушаются права детей?», - задается вопросом Лилит Григорян.

«Мы все понимаем, что ситуация с дорогой – это политический акт, давление на армянские и российские власти. Но в чем виноваты дети, почему нет гуманности в действиях азербайджанской стороны?» - возмущена Г. Аванесян.

«Я не понимаю, почему мы молчим о том, что два автобуса с детьми не могут вернуться домой. Почему детей и больных не пропускают. Почему мы и российские миротворцы допустили такую ситуацию», - заявил Давид Григорян.

Ангелина Петросян рассказала, что «связалась с ребенком, он в безопасности». «Откуда мне знать, что будет завтра? Откуда мне знать, что случится на дороге, когда они будут возвращаться домой? Каждую секунду мы молимся, чтобы пронесло. Сегодня можно сказать, потому, что нас заключили в полную блокаду. Живем в XXI веке, но среди варваров, которые воюют с детьми», - сказала женщина.

26 августа азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.