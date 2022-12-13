Более 100 человек ожидают открытия Лачинского коридора

13 декабря 2022, 01:21

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В соцсетях публикуются сообщения об эвакуации жителей Нагорного Карабаха, это дезинформация азербайджанской стороны, сообщила Служба нацбезопасности непризнанной республики. Лачинский коридор остается закрытым, более 100 человек ожидают его открытия, женщин и детей удалось переправить в Степанакерт, сообщило движение "За оборону Арцаха".

Как писал "Кавказский узел", автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана 12 декабря в 9.30 мск, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Представители властей заявили, что блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. Поздно вечером того же дня МВД Нагорного Карабаха сообщило, что дорога остается закрытой, без транспортного сообщения со Степанакертом остались несколько сел. Парламентарии и оппозиция призвали международные структуры вмешаться в ситуацию.

Об аналогичном инциденте с трассой власти Нагорного Карабаха сообщали и 3 декабря. Позднее в тот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территорией. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха предупредила граждан, что азербайджанцы посредством социальных сетей провоцируют граждан Нагорного Карабаха.

В заявлении ведомства, распространенном в ночь с 12 на 13 декабря, говорится, что азербайджанская сторона использует страницы в соцсетях армянских пользователей, распространяя ложную информацию о ситуации. «Спецслужбы Азербайджана используя страницы граждан Республики Арцах (Нагорный Карабах) в Facebook* и другие соцсетях, распространяют ложные сведения о якобы эвакуации жителей Арцаха (Нагорного Карабаха) с целью посеять панику среди населения. Призываем не поддаваться на дезинформацию и сохранять спокойствие», - говорится в тексте.

Далее отмечается, что «СНБ Республики Арцах (Нагорный Карабах) полностью контролирует ситуацию на территории республики». «В случае получения информации сомнительного характера обращайтесь на официальный сайт Службы национальной безопасности Республики Арцах (Нагорный Карабах) или звоните по телефонам горячей линии», - отмечается в тексте заявления, где также приложены номера телефонов.

В пресс-службе МВД Нагорного Карабаха отметили, что по состоянию на 23.30 часов по местному времени (22.30 мск) Лачинский коридор остается закрытой для всех видов транспорта "по вине азербайджанской стороны".

Руководитель пресс-службы Унан Тадевосян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «дорога закрыта 13 часов», а «села Шушинского района Нагорного Карабаха лишены транспортного сообщения со Степанакертом».

В соцсетях появилось сообщение о том, что около 40 карабахских детей, которые возвращались из Еревана, остались на дороге из-за ее блокировки. Детей пришлось возвратить в Горис.

Позднее стало известно, что женщин и детей, которые застряли на трассе по пути из Степанакерта, пришлось вернуть обратно в столицу, однако мужчины остались ночевать на дороге. Об этом сообщил член координационного совета движения "За оборону Арцаха" Аршак Абрамян.

По его данным, открытия дороги ожидает более 100 человек, очередь из автомобилей растянулась на более чем километр. "Мы надеемся, что до утра ситуация изменится, если нет, то мы обратимся к международному обществу с призывом обуздать азербайджанскую агрессию. Они блокируют эту жизненно важную дорогу под прикрытием экологических проблем, создавая гуманитарный кризис", - приводит его слова news.am.

В ночь с 12 на 13 декабря президент Нагорного Карабаха провел расширенное рабочее совещание, на котором поднимался вопрос о ситуации на трассе. "Все участники единогласно подчеркнули решительность властей Арцаха (Нагорного Карабаха) в деле защиты жизненных интересов и прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха). Было принято решение утром провести заседания Совета безопасности и Национального собрания", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Re:public of Artsakh".

26 августа азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора.

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