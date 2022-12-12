Баку призвал Москву обеспечить доступ к месторождениям в Карабахе

12 декабря 2022, 00:56

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Баку направил ноту Москве, призвав российскую сторону обеспечить беспрепятственный доступ к месторождениям полезных ископаемых в карабахском регионе, сообщил представитель МИД Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений в Нагорном Карабахе. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. Переговоры стали продолжением встречи 3 декабря, на них, помимо представителей министерств, присутствовали специалисты Государственной службы по вопросам имущества Азербайджана и ЗАО AzerGold.

3 декабря сотрудники Минэкологии, Госслужбы по вопросам имущества при министерстве экономики и ЗАО AzerGold провели обсуждения с командованием российского миротворческого контингента в их штабе в Ходжалы. В ходе обсуждений были высказаны обеспокоенность и недовольство в связи с "незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности" на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы.

В ноте подчеркнута необходимость "строгого соблюдения российским миротворческим контингентом в карабахском регионе в своей деятельности суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - заявил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, слова которого 11 ноября приводит АПА.

"Подчеркнута недопустимость воспрепятствования или выдвижения каких-либо условий для такой поездки", - добавил Гаджизаде.

Накануне в министерстве экономики Азербайджана сообщили о срыве намеченного на 10 декабря мониторинга ситуации с незаконной, по мнению Баку, эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, информирует "Интерфакс".

"Мы увидели, что на том месте собралась группа агрессивно настроенных молодых людей. Они воспрепятствовали нашему проходу на объекты, месторождения. Считаем, что это была преднамеренная провокация", - заявил журналистам представитель Минэкономики Азербайджана Масим Мамедов, слова которого приводит агентство.

Напомним, визит 3 декабря азербайджанской делегации в зону, где размещены миротворцы, вызвал беспокойство Степанакерта. Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что группа "азербайджанцев в штатском" перекрыла трассу Степанакерт - Горис, из-за чего оказался заблокированным единственный выезд из Нагорного Карабаха в Армению. Позднее правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан заявил, что инцидент связан с визитом азербайджанских специалистов для расследования версии о незаконной эксплуатации полезных ископаемых на этом участке.

Действия госструктур Азербайджана, которые проводят мониторинг использования природных ресурсов в регионе, полностью оправданны, заявили аналитики в Баку. По их мнению, Азербайджан должен установить контроль над Лачинским коридором для пресечения попыток вывоза полезных ископаемых, добываемых в регионе без ведома Баку, а также ввоза грузов военного назначения.

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