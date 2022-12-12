Карабахские политики потребовали внимания международных организаций к блокировке трассы в Армению

12 декабря 2022, 22:07

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Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается закрытой уже полсуток, без транспортного сообщения со Степанакертом остались несколько сел, сообщил представитель МВД Нагорного Карабаха. Парламентарии и оппозиция призвали международные структуры вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана сегодня в 9.30 мск, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Представители властей заявили, что блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад.

Об аналогичном инциденте с трассой власти Нагорного Карабаха сообщали и 3 декабря. Позднее в тот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территорией. 7 декабря Минэкологии Азербайджана после встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

Руководитель Революционной партии Нагорного Карабаха Артур Осипян заявил, что перекрытие дороги - политическая акция, которая не связана с экологическими проблемами. "Армянская сторона должна устоять перед этой провокацией, консолидироваться и продумать дальнейшие шаги, чтоб ситуация не повторилась", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Нагорного Карабаха должны немедленно обратиться в международные организации по поводу инцидента на автомагистрали Степанакерт-Горис, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог и социолог Давид Карабекян. "Перекрытие коридора, названного в международных документах гуманитарным, это и удар по репутации российских миротворцев", - уверен он.

26 августа азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора.

Сопредседатель оппозиционной партии "Завтрашний Арцах" Тигран Петросян призвал жителей Нагорного Карабаха выйти на площадь в Степанакерте и обратиться к властям с требованием добиваться разблокировки дороги.

"Утром 13 декабря, если дорога не будет разблокирована, со своими единомышленниками я выйду на площадь. Мы обратимся в ООН с требованием, чтоб предприняли меры для защиты прав граждан Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), согласно всем гуманитарным нормам", - сказал он. По его мнению, власти Нагорного Карабаха не должны идти на уступки Азербайджану.

Петросян призвал жителей Нагорного Карабаха "подумать о семьях, в особенности о детях, и встать на защиту своих прав".

Пресс-служба МВД Нагорного Карабаха отметила, что "межгосударственная дорога Степанакерт - Шуши - Горис" закрыта более 12 часов, тем самым нарушаются международные гуманитарные права, Азербайджан создает в Арцахе гуманитарную катастрофу".

На 21.30 мск дорога оставалась еще закрытой, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Сотни граждан, направлявшихся из Армении в Арцах, временно остановились в Горисе. А граждане Арцаха, выезжающие в Армению, оказались в неопределенном и выжидательном состоянии. Прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Российские миротворцы продолжают переговоры", - отметил он.

Власти Нагорного Карабаха "находятся в прямом контакте" с российскими миротворцами с целью урегулирования ситуации на дороге Степанакерт-Шуши-Горис, заявил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян. По ее словам, также "предпринимаются шаги для того, чтобы такая ситуация не повторилась в будущем".

Парламент Нагорного Карабаха выступил с заявлением, где осудил "очередные провокационные действия Азербайджана". "Право на полноценную жизнь народа Арцаха находится под беспрецедентной угрозой. Перекрывая единственную межгосударственную магистраль, соединяющую Арцах с Арменией, военно-политическое руководство Азербайджана преследует несколько целей - изменить статус-кво, сложившийся после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, дискредитировать роль российских миротворческих сил, и проверить нашу бдительность", - говорится в тексте заявления.

Минобороны России в бюллетене о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта сообщило сегодня, что по данным на 19.00 мск "в зоне ответственности Российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано".

Депутаты парламента Нагорного Карабаха призвали международные организации "решительно осудить провокационные действия Азербайджана и применить против Азербайджана адекватные механизмы сдерживания".

"Строго осуждаем провокационные действия военно-политического руководства Азербайджана, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе. Призываем российских миротворцев в рамках трехстороннего соглашения более жесткими мерами пресечь подобные антигуманные действия азербайджанцев", - говорится в документе, опубликованном на сайте парламента. Его подписали все пять фракций парламента Нагорного Карабаха.

Президент России Владимир Путин провел сегодня телефонные беседы с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы с Пашиняном "особое внимание" было уделено "обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье". В разговоре с Алиевым, были "обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе", - следует из сообщений на сайте Кремля

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