21 мая 2024, 03:59

Продлен арест азербайджанского ученого Фазиля Гасымова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил на три месяца арест ученого-экономиста Фазиля Гасымова, который был задержан по делу Губада Ибадоглу и обвинен в изготовлении поддельным денег.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где помещен под арест по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом оппозиционного политика Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В конце февраля суд продлил арест Гасымова на три месяца.

Наримановский районный суд Баку по ходатайству следствия продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ученого Фазиля Гасымова, пишет 20 мая Oxu.az.

Срок ареста продлен вновь на три месяца, следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, ученый-экономист, лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). В августе 2023 года 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме. 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, указали азербайджанские правозащитники. 20 мая правозащитная организация Amnesty International призвала президента Азербайджана остановить уголовное преследование Ибадоглу и позволить ему получить помощь врачей за границей, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджанский активист Челеби связал свой арест с постами в соцсетях", "Ибадоглу отказано в праве звонить адвокатам", "Суд утвердил отказ перевести Ибадоглу в тюремный госпиталь".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 мая 2024, 03:00

21 мая 2024, 02:09

21 мая 2024, 01:43

  • Жители Леваши объяснили подоплеку конфликта из-за похищенной девушки

    Родители похищенной девушки против ее воли хотели отдать ее за богатого жениха, поэтому она уехала с любимым юношей, разыграв похищение, сообщили жители села Леваши. Свадьба в Дагестане означает большие затраты, поэтому молодым людям приходится инсцинировать похищение, отметили они.

21 мая 2024, 00:44

  • Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону силой прорвались за вещами

    Силовики не смогли сдержать жителей дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которым после эвакуации в конце января из-за опасности обрушения не разрешали забрать вещи. Экспертиза заключила, что пребывание в доме опасно и здание может обрушиться в любой момент, заявил глава города.

20 мая 2024, 23:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи