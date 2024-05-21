Продлен арест азербайджанского ученого Фазиля Гасымова

21 мая 2024, 03:59

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Суд в Баку продлил на три месяца арест ученого-экономиста Фазиля Гасымова, который был задержан по делу Губада Ибадоглу и обвинен в изготовлении поддельным денег.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где помещен под арест по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом оппозиционного политика Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В конце февраля суд продлил арест Гасымова на три месяца.

Наримановский районный суд Баку по ходатайству следствия продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ученого Фазиля Гасымова, пишет 20 мая Oxu.az.

Срок ареста продлен вновь на три месяца, следственные действия по делу продолжаются.

Напомним, ученый-экономист, лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). В августе 2023 года 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме. 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, указали азербайджанские правозащитники. 20 мая правозащитная организация Amnesty International призвала президента Азербайджана остановить уголовное преследование Ибадоглу и позволить ему получить помощь врачей за границей, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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