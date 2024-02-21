Продлен арест азербайджанского экономиста Гасымова

21 февраля 2024, 10:27

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Суд в Баку продлил на три месяца арест экономиста Фазиля Гасымова, задержанного по делу оппозиционера Губада Ибадоглу и обвиненного в изготовлении фальшивых денег.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2023 года экономист Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где помещен под арест по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом оппозиционного политика Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение.

Ученый-экономист, лидер Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). В августе 2023 года 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме. Ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Наримановский райсуд Баку по ходатайству следователей продлил на три месяца срок ареста доктора философии по праву и экономике Фазиля Гасымова, сообщило 20 февраля Meydan TV.

"Гасымов обвиняется по статье 204.3.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг организованной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. Он был задержан в августе прошлого года в Турции в связи с уголовным делом председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу", - говорится в публикации на сайте издания.

Фазиль Гасымов получил образование в Университете Озегин (Турция) и Тилбургском университете (Нидерланды) по специальности «Управление международным бизнесом». Он докторант Стамбульского университета, последние годы жил в Стамбуле, пишет издание.

Напомним, уголовное преследование Губада Ибадоглу вызвало широкий международный резонанс. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что арестованному отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок ареста Губада Ибадоглу до 24 мая. 15 февраля 22 американских конгрессмена подписали резолюцию с призывом освободить Ибадоглу.

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