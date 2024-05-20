Правозащитники призвали президента Азербайджана снять обвинения с Ибадоглу

20 мая 2024, 12:58

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Правозащитная организация Amnesty International в письме президенту Азербайджана призвала остановить уголовное преследование ученого и политика Губада Ибадоглу и позволить ему получить помощь врачей за границей.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, указали азербайджанские правозащитники.

Состояние Губада Ибадоглу заметно ухудшилось в заключении. Уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля его брат Галиб Байрамов. Результаты медобследования, проведенного после освобождения Ибадоглу из-под стражи, подтвердили прогрессирование у него ряда заболеваний и появление новых за время содержания в изоляторе.

Международная правозащитная организация Amnesty International направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо с призывом немедленно освободить экономиста и политического активиста Губада Ибадоглу, сообщает сегодня Turan.

Правозащитники указали, что арест Ибадоглу "является суровой расплатой за его непоколебимую приверженность борьбе с коррупцией и выражение несогласия с несправедливостью правительства".

"Его тюремное заключение, изобилующее обвинениями в причастности к сделкам с фальшивой валютой и необоснованными обвинениями в религиозном экстремизме, свидетельствует о систематическом преследовании инакомыслящих в Азербайджане", - цитирует агентство письмо Amnesty International.

Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". 17 апреля следствие по делу было завершено.

Организация также призвала решить серьезные проблемы со здоровьем Ибадоглу и не только снять все обвинения с Ибадоглу, но и содействовать его отъезду из Азербайджана для получения необходимой медицинской помощи за границей.

Кроме того, правозащитники призвали правительство Азербайджана разрешить иностранным медицинским работникам оказывать помощь Ибадоглу.

Напомним, уголовное преследование Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

7 мая 240 известных ученых, политических деятелей и активистов общественных организаций подписали обращение к властям Азербайджана с призывом прекратить преследование Ибадоглу и обеспечить его качественным лечением. Обращение было принято по инициативе международной коалиции организаций гражданского общества.

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