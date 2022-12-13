13 декабря 2022, 19:04

Прекращена подача газа в Нагорный Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, сообщил сегодня инфоштаб непризнанной республики. 

"Кавказский узел" писал, что 23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". В Ереване и Степанакерте прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха. Газоснабжение возобновилось 28 марта, но жители Степанакерта высказали опасения, что это временно, и что азербайджанская сторона будет использовать в своих целях газопровод, проходящий через ее территорию из Армении. 4 апреля в полдень подача газа в Нагорный Карабах вновь прекратилась, ее возобновили вечером 5 апреля.

Азербайджан прекратил подачу газа в Нагорный Карабах, сообщил в 19.00 (18.00 мск) часов Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

"Прекращение поставок голубого топлива в зимних погодных условиях является гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", - перевел сообщение Инфоштаба Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла". 

"Кавказский узел", также писал, что автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана 12 декабря в 9.30 мск, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Представители властей заявили, что блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. Дорога между Армения и Нагорным Карабахом закрыта вторые сутки, на территории Армении остаются более 1100 человек, в том числе 270 детей, которые не могут вернуться домой, им предоставлены места размещения, сообщили омбудсмен и глава пресс-службы МВД Нагорного Карабаха. Парламент и Совет безопасности непризнанной республики указали, что блокировка дороги может вызвать гуманитарную катастрофу и потребовали внимания властей Армении, России и международных структур. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 14 декабря в Степанакерте переменная облачность при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра составит 1 метр в секунду. 14 декабря осадков не ожидается, температура составит +7 градусов, скорость ветра возрастет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Азербайджанские активисты отвергли причастность властей к блокировке Лачинского коридора", "Азербайджанцы продолжили блокаду Лачинского коридора", "Карабахские политики потребовали внимания международных организаций к блокировке трассы в Армению".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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