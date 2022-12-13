Прекращена подача газа в Нагорный Карабах

13 декабря 2022, 19:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, сообщил сегодня инфоштаб непризнанной республики.

"Кавказский узел" писал, что 23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". В Ереване и Степанакерте прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха. Газоснабжение возобновилось 28 марта, но жители Степанакерта высказали опасения, что это временно, и что азербайджанская сторона будет использовать в своих целях газопровод, проходящий через ее территорию из Армении. 4 апреля в полдень подача газа в Нагорный Карабах вновь прекратилась, ее возобновили вечером 5 апреля.

Азербайджан прекратил подачу газа в Нагорный Карабах, сообщил в 19.00 (18.00 мск) часов Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

"Прекращение поставок голубого топлива в зимних погодных условиях является гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")", - перевел сообщение Инфоштаба Нагорного Карабаха корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел", также писал, что автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана 12 декабря в 9.30 мск, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Представители властей заявили, что блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. Дорога между Армения и Нагорным Карабахом закрыта вторые сутки, на территории Армении остаются более 1100 человек, в том числе 270 детей, которые не могут вернуться домой, им предоставлены места размещения, сообщили омбудсмен и глава пресс-службы МВД Нагорного Карабаха. Парламент и Совет безопасности непризнанной республики указали, что блокировка дороги может вызвать гуманитарную катастрофу и потребовали внимания властей Армении, России и международных структур.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 14 декабря в Степанакерте переменная облачность при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра составит 1 метр в секунду. 14 декабря осадков не ожидается, температура составит +7 градусов, скорость ветра возрастет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.