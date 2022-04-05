05 апреля 2022, 19:16

Восстановлена подача газа жителям Нагорного Карабаха

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Компания "Арцахгаз" сегодня вечером возобновила подачу газа в дома и квартиры жителей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля была прекращена подача газа сначала в дома жителей Аскерана, а затем и других населенных пунктов Нагорного Карабаха. Это случилось из-за проблем с газопроводом в Армении, объяснили в тот же день власти Нагорного Карабаха. 3 апреля газоснабжение было восстановлено. 4 апреля жители Нагорного Карабаха вновь остались без газа, компания "Арцахгаз" связала отключение с ремонтом газопровода.

Все населенные пункты Нагорного Карабаха с вечера 5 апреля получают газ, сообщили в ЗАО "Арцахгаз" корреспонденту "Кавказского узла". В течение дня организацией проводились  аварийно-восстановительные  работы  на газопроводе высокого давления с целью профилактики, пояснили в компании.

В Степанакерте газ начал поступать в дома после 18.00 (17.00 мск), сообщил корреспондент "Кавказского узла".

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Примечание:

"Жители карабахских сел пожаловались на угрозы безопасности при проведении сельхозработ", "Омбудсмен Нагорного Карабаха назвал спокойной ситуацию у села Парух", "Жители Нагорного Карабаха рассказали о последствиях отключений газа".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

05 апреля 2022, 18:43

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