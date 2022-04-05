Восстановлена подача газа жителям Нагорного Карабаха

05 апреля 2022, 19:16

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Компания "Арцахгаз" сегодня вечером возобновила подачу газа в дома и квартиры жителей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля была прекращена подача газа сначала в дома жителей Аскерана, а затем и других населенных пунктов Нагорного Карабаха. Это случилось из-за проблем с газопроводом в Армении, объяснили в тот же день власти Нагорного Карабаха. 3 апреля газоснабжение было восстановлено. 4 апреля жители Нагорного Карабаха вновь остались без газа, компания "Арцахгаз" связала отключение с ремонтом газопровода.

Все населенные пункты Нагорного Карабаха с вечера 5 апреля получают газ, сообщили в ЗАО "Арцахгаз" корреспонденту "Кавказского узла". В течение дня организацией проводились аварийно-восстановительные работы на газопроводе высокого давления с целью профилактики, пояснили в компании.

В Степанакерте газ начал поступать в дома после 18.00 (17.00 мск), сообщил корреспондент "Кавказского узла".

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