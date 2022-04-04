Жители Нагорного Карабаха остались без газа

04 апреля 2022, 20:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Восстановить нарушенное газоснабжение власти Нагорного Карабаха пообещали к утру 5 марта.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля была прекращена подача газа сначала в дома жителей Аскерана, а затем и других населенных пунктов Нагорного Карабаха. Это случилось из-за проблем с газопроводом в Армении, объяснили в тот же день власти Нагорного Карабаха. 3 апреля газоснабжение было восстановлено.

Газ был отключен в домах жителей Степанакерта сегодня после 19.00 по местному времени (18.00 мск). "В связи с организацией профилактических аварийно-восстановительных работ на газопроводе высокого давления в ближайшие часы в различных населенных пунктах могут быть зарегистрированы случаи перебоев с подачей газа", - сообщил информационный штаб при правительстве Нагорного Карабаха в своем Telegram-канале.

В штабе призвали местных жителей "соответствующим образом планировать потребление газа, соблюдать все правила безопасности во избежание аварийных ситуаций". "По возможности нормальный режим газоснабжения будет полностью восстановлен завтра утром", - сказано в сообщении, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

В ЗАО "Арцахгаз" корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что "идут ремонтные работы, проблема будут устранена к утру".

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