Госминистр Нагорного Карабаха призвал жителей к экономии

14 декабря 2022, 00:36

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Из-за блокировки Лачинского коридора и перекрытия газопровода из Армении Нагорный Карабах находится на грани гуманитарной катастрофы, заявил госминистр непризнанной республики Рубен Варданян. Он призвал жителей экономить ресурсы и сообщил о приостановке работы учебных заведений. Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян призвал европейские власти повлиять на Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря инфоштаб Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан перекрыл подачу газа в непризнанную республику.

23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". В Ереване и Степанакерте прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха. Газоснабжение возобновилось 28 марта, но жители Степанакерта высказали опасения, что это временно, и что азербайджанская сторона будет использовать в своих целях газопровод, проходящий через ее территорию из Армении. 4 апреля в полдень подача газа в Нагорный Карабах вновь прекратилась, ее возобновили вечером 5 апреля.

Государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что непризнанная республика находится на грани гуманитарной катастрофы.

"12-о декабря 2022 года Азербайджан в очередной раз заблокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. А сегодня (13 декабря) перекрыл газ. Жизнь более 120 тысяч арцахцев, из которых 30 тысяч - дети, снова оказалась под угрозой. Арцах (Нагорный Карабах) на грани гуманитарной катастрофы", - заявил он 13 декабря в своем обращении к народу.

По его словам, "сложившаяся ситуация в очередной раз свидетельствует о том, что не существует никаких гарантий безопасности Арцаха (Нагорного Карабаха) и арцахцев (карабахцев) в составе Азербайджана". "Есть только угроза агрессии со стороны Баку и поиск предлога для продолжения войны 2020 года», - отметил Варданян.

Он призвал население соблюдать спокойствие и экономно расходовать имеющиеся ресурсы. «С завтрашнего дня (сегодня, 14 декабря) учебные заведения Арцаха (Нагорного Карабаха), отапливаемые газом, не будут работать в целях экономии топлива», - заявил госминистр, добавив: «Мы делаем все, чтобы о ситуации узнал весь мир».

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян заявил, что блокировка дороги и перекрытие газа являются преступлением.

«Азербайджан перекрыл подачу газа на всей территории Арцаха (Нагорного Карабаха). Газопровод Армения – Арцах (Нагорный Карабах) проходит по территории, находящейся под контролем Азербайджана. Параллельно с этим народ Арцаха (Нагорного Карабаха) находится в полной блокаде в течение 32 часов. Если это не преступление, то что же это такое?» - сказал Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян 13 декабря направил письмо Генеральному секретарю Совета Европы Марие Пейчинович-Бурич в связи «с блокадой Республики Арцаха (Нагорного Карабаха)».

В письме отмечается, что «Азербайджан грубо нарушил фундаментальные права почти 120 000 человек, проживающих в Нагорном Карабахе, в том числе, стариков, людей с ограниченными возможностями и женщин», и подчеркивается, что «своими действиями Азербайджан демонстрирует, что не уважает положения Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей защиту права на жизнь, свободное передвижение и безопасность всех лиц, в том числе проживающих в зоне конфликта».

Бабаян призвал Совет Европы «задействовать весь инструментарий Совета Европы для ликвидации незаконной и бесчеловечной блокады населения Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана; направить на данную территорию наблюдательную миссию Совета Европы для предотвращения дальнейших нарушений Конвенции; приостановить права представительства Азербайджана в этой организации ввиду нарушения Азербайджаном статьи 3 Устава Совета Европы».

Копии письма были также направлены председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы, Комиссару по правам человека и Генеральному секретарю Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщается на сайте МИД Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" также писал, что автомагистраль Степанакерт – Горис была перекрыта жителями Азербайджана 12 декабря в 9.30 мск, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Представители властей заявили, что блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад. Дорога между Армения и Нагорным Карабахом закрыта вторые сутки, на территории Армении остаются более 1100 человек, в том числе 270 детей, которые не могут вернуться домой, им предоставлены места размещения, сообщили омбудсмен и глава пресс-службы МВД Нагорного Карабаха. Парламент и Совет безопасности непризнанной республики указали, что блокировка дороги может вызвать гуманитарную катастрофу и потребовали внимания властей Армении, России и международных структур.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня, 14 декабря ночью в Степанакерте переменная облачность при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра составит 1 метр в секунду. 14 декабря осадков не ожидается, температура составит +7 градусов, скорость ветра возрастет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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