Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале "Бакар Янгулбаев"

04 мая 2024, 12:01

Адвокат пожаловался на отказ Зареме Мусаевой в лечении

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Адвокат Заремы Мусаевой направил прокурору Чечни жалобу, в которой указал, что его подзащитной несколько месяцев отказывают в лечении, несмотря на явное ухудшение состояния ее здоровья.

Как информировал "Кавказский узел", 24 апреля сын Заремы Мусаевой рассказал, что ее увезли в больницу из аргунской колонии после резкого ухудшения здоровья. 25 апреля защита Мусаевой опровергла сообщение о ее срочной госпитализации.

Адвокат Александр Савин рассказал, что посетил в колонии в Аргуне Зарему Мусаеву, которую он защищает. По его словам, здоровье его подзащитной ухудшается. Адвокат добивается ее госпитализации уже несколько месяцев, но пока Мусаевой лишь снимают боль в ноге препаратами. Она передвигается с трудом. На прошлой неделе Мусаева начала пользоваться костылями, сообщила 3 мая в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

3 мая Савин направил жалобу прокурору Чечни с требованием провести проверку по факту отказа Зареме Мусаевой в медицинской помощи, которая ей необходима, отметили правозащитники.

Напомним, 28 марта адвокат сообщил, что у Мусаевой резко ухудшилось зрение, а также появились отеки и сильные боли. Ухудшение состояния Заремы Мусаевой стало еще одним основанием для условно-досрочного  освобождения, но она фактически находится в заложниках у властей Чечни, отметили правозащитники.

Зарема Мусаева – супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде, после чего глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети.

В июле 2023 года суд приговорил Мусаеву к 5,5 года лишения свободы, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского, позднее Верховный суд Чечни снизил ей срок до пяти лет и постановил перевести ее в колонию-поселение. В марте 2024 года кассационная инстанция сократила срок Мусаевой еще на три месяца. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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