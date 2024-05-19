День рождения Будды объявлен в Калмыкии выходным

19 мая 2024, 04:36

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Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ об объявлении Дня рождения Будды Шакьямуни, который выпадает на 23 мая, выходным днем.

В указе об объявлении Дня рождения Будды Шакьямуни днем национального праздника, который был подписан 17 мая, глава Калмыкии Бату Хасиков ссылается на Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", закон республики Калмыкия "О праздничных и памятных днях в республике Калмыкия", пишет "Калмыкия онлайн".

С 9 мая начался священный для калмыком месяц Урс Сар, который продлится до 6 июня, пишет ТАСС.

В День рождения Будды запланирован торжественный молебен в молельном зале "Золотой обители Будды Шакьямуни", выставка священных реликвий для созерцания и поклонения, лекция об основах буддизма и принятия обетов Прибежища, которую проведен в молельном зале Центрального хурула геше лхарамба Джагба Гьяцо, а также вывешивание большой тханки Будды Шакьямуни на фасаде хурула, информирует "Элиста.орг".

Напомним, что Урс Сар отмечается в четвертый месяц лунного календаря - в весенний период, когда домашний скот перегоняется на летние пастбища, приносит приплод, и на столе у калмыков, скотоводческого народа, было много молочных продуктов. Обряды Урс Сара направлены на испрашивание у богов и природы изобилия кормов и приумножения скота. В буддийской традиции кульминацией месяца считается 15 лунный день. Считается, что на этот день пришлось и рождение Будды Шакьямуни, и достижение им состояния просветления, и его уход в паринирвану, то есть физическая смерть и выход за пределы цепи перерождений.

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