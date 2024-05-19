Жилищная программа правительства Армении вызвала критику у карабахских беженцев

19 мая 2024, 01:39

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Программа государственной поддержки по обеспечению семей вынужденных переселенцев, предложенная властями Армении, не соответствует ожиданиям и станет причиной для эмиграции из страны, заявили беженцы из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся. 25 марта глава МВД Армении сообщил, что более 79 тысяч карабахских беженцев прошло регистрацию в Армении, но за гражданством обратились лишь 1437 человек. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

16 мая на заседании правительства Армении была утверждена государственная программа по обеспечению жильем семей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. В ходе обсуждения было отмечено, что стоимость этого инвестиционного проекта составляет около двух миллиардов долларов, жильем планируется обеспечить около 25 тысяч семей вынужденных переселенцев.

Программа будет осуществляться в три этапа. В течение пяти лет предусматривает выдачу сертификата на приобретение квартиры или индивидуального жилого дома, выдача сертификата на строительство своего частного дома и содействие в погашении ипотечного кредита. Объем поддержки составит от 3 до 5 миллионов драмов (7,7 - 12,8 тысячи долларов) на каждого члена семьи в зависимости от населенного пункта. Площадь квартиры в приобретаемом доме не должна быть менее 12 квадратных метров на одного члена семьи, а стоимость не может превышать 55 миллионов драмов (143 тысячи долларов). Финансирование будет осуществляться банками-партнерами, но в ходе реализации программы правительство Армении выплатит сумму помощи и проценты.

Основное условие - бенефициаром программы можно стать лишь в том случае, если все члены его семьи, в том числе несовершеннолетние, имеют или получили гражданство Армении.

Первый этап программы начнет действовать с 15 июня. В этот день будет утвержден и начнет действовать компонент приобретения дома, с 15 июля - компонент строительства индивидуального жилого дома, с 1 августа - компонент погашения действующей ипотечной ссуды.

На первом этапе будут включены семьи с тремя и более несовершеннолетними, в случае строительства дома - семьи с двумя несовершеннолетними, семьи с различными уязвимыми группами, семьи, имеющие действующую ипотечную ссуду или семьи любого другого состава, которые считаются кредитоспособными и получат не менее пятидесяти процентов дополнительного кредита поддержки от банка.

Второй этап программы начнется не позднее 1 января 2026 года для семей с двумя несовершеннолетними, в случае строительства дома - одним несовершеннолетним.

Третий этап стартует не позднее 1 января 2027 года, куда войдут семьи любого состава.

В пресс-службе правительства Армении сообщили, что "каждый член семьи беженцев получит от трех до пяти миллионов драмов в зависимости от выбранного семьей места проживания".

В частности, пять миллионов (почти 13 000 долларов) драмов будут предоставлены беженцам, желающим поселиться в приграничных городских и сельских пунктах, четыре миллиона драмов (почти 10 000 долларов) - для желающих поселиться в районных городских и сельских поселениях, три миллиона драмов (почти 7 800 долларов] – в остальных населенных пунктах, кроме центральных зон столицы Армении – Еревана. Всего речь идет о 390 населенных пунктов или 40% населенных пунктов.

Также два миллиона драмов (порядка 5000 долларов) будет предоставлено, если у лица уже есть ипотека, за исключением недвижимости, расположенной в центральных зонах Еревана.

Программа нацелена на эмиграцию карабахских беженцев из Армении

"Жилищная программа принята без обсуждения с самими беженцами и не способствует решению основных вопросов беженцев", - заявил 18 мая корреспонденту "Кавказского узла" председатель "Центра защиты основных прав народа Арцаха (Нагорного Карабаха)", бывший госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Программа была принята без учета мнения беженцев

"Утвержденная программа уничтожает тему коллективного возвращения народа Арцаха в Арцах. Она не способствует решению социальных вопросов вынужденных переселенцев. И даже не решает демографические проблемы Армении. Более того, программа была принята без учета мнения беженцев с нарушениями как внутреннего законодательства, так и международных принципов инклюзивности и демократии", - заявил Бегларян.

Также он отметил, что "программа нацелена на то, чтобы беженцы Нагорного Карабаха покинули Армению". "Или правительство Армении принимает решения относительно беженцев из Арцаха (Нагорного Карабаха) без наличия стратегии. Или же - я каждый раз убеждаюсь в этом - существующая стратегия заключается в поощрении эмиграции беженцев из Армении и закрытии вопроса Арцаха (Нагорного Карабаха)", - подчеркнул правозащитник.

"Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха (Нагорного Карабаха) вызывает больше вопросов, чем ответов", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель Давид Абрамян.

По его словам, "недоумение вызывает такие определения, как минимальный размер земельного участка в 400 квадратных метров, минимальный размер жилой площади на человека 12 квадратных метров - и это лишь малая часть вопросов".

Относительно решения, не позволяющего вынужденным переселенцам покупать жилье в столице, Абрамян отметил, что "это издевательство над людьми", добавив, "если правительство не хочет обременять Ереван, было бы логичнее наложить вето на Ереван, чтобы сразу исключить вопросы".

Предлагаемые по программе денежные выплаты не соответствуют ценам на недвижимость на рынке, "семья из четырех человек не сможет купить квартиру за 10-12 миллионов драмов, потому что нет квартир с такими ценами по всей Армении", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист, вынужденный переселенец из Нагорного Карабаха Гагик Тавадян.

Тавадян считает, что "жилищный вопрос арцахцев должен решаться другим способом, например, строительством новых квартир или кварталов, и предоставляться квартиры должны на правах проживания в течение определенного срока, что является более логичным подходом".

Юрист обратил внимание также на условие о необходимости принятия гражданства Армении, чтобы стать бенефициарами программы, назвав подобное решение "незаконным". "Мы все являемся гражданами Армении, нас незаконно пытаются лишить этого гражданства, и такому решению должна быть дана уголовно-правовая оценка", - добавил Тавадян.

Программа не решит проблему с жильем для карабахских беженцев

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" беженцы из Нагорного Карабаха отметили, что предложенная программа вызывает вопросы.

Жительница Степанакерта, мать двоих детей Светлана Гаспарян призналась, что ожидала более логичной программы, основанной на реальных ценах на недвижимость. "Нас в семье пять человека. Мы сможем приобрести жилье, если нам выплатят по 5 миллионов драмов каждому. И то далеко от столицы. Но тогда встает вопрос занятости, так как в районе очень мало шансов найти высокооплачиваемую работу, а значит, выплачивать ипотеку нам будет затруднительно", - сказала женщина.

Андрей Лалаян выразил опасения по поводу получения гражданства Армении, напомнив, что несколько месяцев семья провела в очередях на получение статуса беженца. "Кроме того, в Армении нет такого дохода, чтоб выплачивать ипотеку. Для простых семей, особенно для таких, как моя, где престарелые родители и ребенок-инвалид, и еще два будущих студента, возвращать деньги, даже беспроцентные, будет для нашей семьи затруднительно", - сказал многодетный отец.

Карен Амбарцумян рассказал, что давно ждал этой программы, но разочарован, так как его семья, скорее всего, не сможет стать бенифициаром. "В нашей семье двое вместе с армянскими паспортами, выданными в Степанакерте, имеют также паспорта России. Чтобы получить заново гражданство Армении, им необходимо будет от всего отказаться. Кроме того, что это будет огромная волокита, мы теряем нить с Россией. А в нестабильных условиях в Армении идти на такой риск не хочется. Скорее всего, мы уедем из Армении. Еще у нас нет работы – за столько времени нам не удалось найти постоянную работу с нормальной зарплатой и по профессии. Мы с женой - люди с несколькими высшими образованиями в вузах Армении, вынуждены подрабатывать наемными работниками", - отметил Амбарцумян.

"Эта программа выгодна только для многодетных семей, а таких в селах Арцаха (Нагорного Карабаха) было много. Они получат достаточную сумму и смогут купить жилье в любом месте. А вот городские семьи состоят в основном из трех или четырех человек, как моя семья. Поэтому я не удивлюсь, что многие попытаются выехать за границу, так как в любом месте ты без жилья и начинать надо с нуля. Я тоже подумываю уехать с семьей, а вернусь только в том случае, если будет возвращение в Арцах (Нагорный Карабах)", - сказал Эрик Бегларян.

"После последнего звонка в мае-июне ожидается большой отток граждан Арцаха (Нагорного Карабаха) из Армении. Еще одна большая волна ожидается в конце года. Жилищная программа правительства действительно больше похожа на программу выселения жителей Арцаха, чем на поддержку", - сообщил житель Степанакерта Арутюн Айрапетян.

По его мнению, "вопрос переселения граждан Арцаха (Нагорного Карабаха) в Армению является наднациональным интересом для такого маленького государства, как Армения, и в условиях войны он может иметь даже цену спасения". "Однако необходимо констатировать, что интересы Республики Армения и интересы группы лиц, принимающих решения, совершенно не совпадают, более того, зачастую конфликтуют. И не надо говорить, что в других странах даже не дают этих двух-трех миллионов. Но ведь другие страны - не наша родина, а Армения - наша родина", - отметил мужчина.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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