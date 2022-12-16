Застрявшие в Армении карабахцы поделились опасениями за родственников

16 декабря 2022, 08:58

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Жители Нагорного Карабаха, лишенные возможности вернуться из Армении из-за перекрытой дороги, рассказали, что разместились в гостиницах и у местных жителей, но переживают за детей и пожилых родственников, оставшихся дома без их поддержки.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис в Лачинском (Бердзорском) коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. 14 декабря власти Азербайджана заявили, что не активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Из-за перекрытой дороги в Армении застряла танцевальная группа из 13 человек из Нагорного Карабаха. Группа состоит из детей и молодых людей от 13 до 20 лет, которые принимали участие в открытом чемпионате Грузии по спортивным танцам и черлиндингу и в четырех категориях заняли первые места. Группа выехала из Степанакерта 8 декабря и возвращалась обратно 12 декабря, в день перекрытия дороги, рассказала 15 декабря корреспонденту «Кавказского узла» преподаватель группы Лаура Аванесян.

"Уже ближе к Горису мне позвонил мой дядя и сказал, чтобы не въезжали в Карабах: азербайджанцы перекрыли дорогу. Около семи часов мы оставались на улице, затем через Минобразования Арцаха (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") с нами связались из мэрии Гориса, и нам предоставили гостиницу с очень хорошими условиями и трехразовым питанием", - сказала она.

Дети, по словам Аванесян, уже второй день посещают занятия в колледже как свободные слушатели. Также они посещают занятия по программированию и английскому языку в филиале Армяно-американского университета.

"Дети, конечно, хотят к своим родителям, скучают по ним. Но я провожу с ними и психологические занятия, объясняю ситуацию, не позволяю, чтобы они тосковали, пали духом. […] Я им привожу пример наших родителей, которые четыре года оставались в блокаде без света, газа, они все понимают", - отметила Аванесян, добавив, что находится на постоянной связи с родителями детей.

Лаура Аванесян считает, что власти и народ Нагорного Карабаха не должны идти ни на какие уступки Азербайджану. "Во-первых, после войны 2020 года от Арцаха почти ничего не осталось, и там нечего даже уступать. Если что-то уступим, ситуация такая, что это приведет к очередному геноциду. Азербайджан ненасытный, он не из тех, кто может остановиться. Как бы на нас ни давили, не держали нас в блокаде, мы не должны уступать. Наши парни 44 дня сражались в кошмарных условиях, мы не имеем права опускать руки», - уверена она.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Жительница Степанакерта Рузанна Ованнисян находится в Ереване и не имеет возможности вернуться домой, где осталась ее 15-летняя дочь и родители. Рузанна - руководитель общественной организации, предоставляющей людям социально-психологическую поддержку, они приехала в Ереван по работе 9 декабря.

По словам Ованнисян, она живет у своих подруг, которые сами снимают квартиру. "Подруги с радостью меня приняли, говорят - оставайся столько, сколько понадобится… Для всех тяжело, многие семьи разделены, но моя дочь очень мудро к ситуации подходит, в этом плане в таком возрасте она очень сильная личность", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Рузанна Ованнисян.

Она также считает, что властям Нагорного Карабаха не следует идти на уступки Азербайджану. Женщина высказала мнение, что Нагорный Карабах должен в первую очередь надеяться на самого себя в данной ситуации, но в то же время она уверена, что и «цивилизованный мир не допустит уничтожения арцахского народа со стороны Азербайджана».

По словам Рузанны, в Степанакерте у них частный дом, который зимой нуждается в хорошем отоплении. Сейчас ее родителям приходится отапливать его электрической плиткой. "Родители стараются экономить, не включают больше одной плиты, потому что трансформаторы не выдержат, и отапливают только комнату дочери", - сказала она.

Вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, а с 14 декабря Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа в Карабах, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания "Азеригаз".

23-летний Ваграм Гаспарян вместе с женой и братом приехал в Ереван на операцию. 12 декабря он обследовался у врачей и планировал на следующий день вернуться в Степанакерт. "Думали, что, как и в прошлый раз, азербайджанцы перекрыли коридор на один день. Выехали утром рано, но, не доезжая до Карабаха, еще на территории Армении, узнали, что дорога еще закрыта, и были вынуждены вернуться обратно", - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Ваграм.

О перекрытии трассы азербайджанцами власти Нагорного Карабаха сообщали и 3 декабря. Позднее в тот же день правительство Нагорного Карабаха заявило, что после переговоров азербайджанская сторона разблокировала автодорогу. Азербайджан пояснил, что представители властей и ЗАО AzerGold провели там встречу с командованием российских миротворцев в связи с эксплуатацией полезных ископаемых на этой территории.

По словам Гаспаряна, в информационном штабе Нагорного Карабаха он узнал о благотворительности владельца ереванского отеля, который решил приютить тех карабахцев, которые не могут вернуться домой. «За счет отеля нам предоставляют еще и завтрак. Не сказали, сколько можем оставаться, сказали: живите тут. Сколько бы ни было – это большая поддержка для нас, и мы очень ему благодарны", - сказал Ваграм Гаспарян, отметив, что не представляет, что будет делать в Ереване, если блокада Карабаха затянется.

Около 50 жителей Карабаха, оставшихся на дороге из-за блокады коридора, сейчас находятся в селе Лисагор Шушинского района. Как рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница села Ирина Багдасарян, каждая семья в селе приютила по 2-3 человека.

Само село Лисагор, по ее словам, остается отрезанным от Степанакерта, откуда не могут вернуться около 10 сельчан, в том числе глава общины. "Мы пенсии, пособия получаем из Степанакерта, медикаменты получаем оттуда. В селе много маленьких детей. Пока медикаменты есть, но никто не знает, сколько эта блокада продолжится", - сказала Багдасарян.

Газ в селе, по ее словам, есть, потому что подача газа перекрыта на участке газопровода после их села. Но с продовольствием при продолжительной блокаде, будет проблема, поскольку продукты поступали из Степанакерта, отметила женщина. По ее словам, учебный процесс в селе продолжается, лишь одна учительница не может приезжать на работу, поскольку она из Степанакерта.

Житель села Мюришен Мартунинского района Нагорного Карабаха Карен Барсегян вместе с женой остался на дороге, и уже четвертый день живет в доме приютившего его жителя Лисагора Вардана Аветисяна.

Баргесян сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что дома в Мюришене остались четверо несовершеннолетних детей и 82-летняя мать. 14-летний сын находился в Ереване с группой других детей и теперь тоже не может попасть в Карабах.

"После войны 2020 года наше село стало приграничным, и сейчас азербайджанцы находятся в 50 метрах от моего дома, а там несовершеннолетние дети. Я даже не хочу себе представить, что с ними может случиться, если вдруг азербайджанцы войдут в село, а дети без родителей", - сказал мужчина.

Карен Баргесян отметил, что с детьми он на постоянной связи, но у них, по его словам, уже возникают проблемы с продовольствием. «Продукты надо покупать в Степанакерте, но ни дети могут туда поехать одни, ни моя 82-летняя мать», - посетовал он.

По мнению мужчины, власти Армении и Карабаха не справляются со своими обязанностями. «Пусть подают в отставку, в эти кресла сядут нормальные правители и перестанут нашим врагам уступать то, что те потребуют», - заявил он, добавив, что постоянные уступки "приведут к исчезновению армянского Арцаха".

26 августа азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 29 августа Совет безопасности Нагорного Карабаха принял решение начать транспортное сообщение с Арменией по новому маршруту, соединенному с автомагистралью Степанакерт - Горис. Новый маршрут через территорию Бердадзорского подрайона Шушинского района сохранил статус коридора.

Лисагор расположен между городом Бердзор (Лачин) и Шуши (азербайджанское название – Шуша), как и села села Мец Шен и Ехцаох, сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Лисагора Вардан Аветисян. "Сегодня с высоты Сарибаб около 15 минут азербайджанцы стреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия, а в небе кружился беспилотник", - отметил 15 декабря Аветисян.

Напомним, 7 декабря Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Нагорном Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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