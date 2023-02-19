Распределение бензина по талонам позволило жителям Нагорного Карабаха пользоваться машинами

19 февраля 2023, 00:22

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Талоны позволяют приобрести пять литров бензина раз в 15 дней, этого хватает для экстренных нужд, когда в Нагорном Карабахе отсутствует газ, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" автомобилисты.

Как писал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов в магазинах и лекарств в аптеках, закрыты детсады, периодически прекращается подача газа, остановлена работа АЗС, а также введена экономия электричества. 15 февраля власти Нагорного Карабаха сообщили о частичном восстановлении подачи газа, отметив, что прежде всего он будет направлен на отопление жилищ степанакертцев, также будет возобновлена работа АЗС. Вечером того же дня подача газа вновь была прекращена.

Впервые с начала блокировки Лачинского коридора власти Нагорного Карабаха раздали жителям талоны на бензин, рассказал блогер Давид Симонян. "Получил чек на пять литров бензина <…>. Для моей машины это немного, но хоть иногда можно заводить машину, чтобы аккумулятор не разрядился. С людьми у нас тоже так, поддерживают жизнь, чтобы окончательно не выдохлись, хотя чувствуется усталость у народа. Без света, без газа, без необходимых продуктов, и все это в середине февраля", – написал он 16 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Правительство Нагорного Карабаха внедрило систему выдачи автомобилистам талонов на приобретение бензина. "Строгая система талонов на топливо была внедрена еще в декабре прошлого года, в начале блокады, но в феврале по талонам стали выдавать бензин всем автомобилистам", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в оперштабе правительства Нагорного Карабаха.

С декабря в Нагорном Карабахе действует особый порядок отпуска топлива. "Органы госуправления и местного самоуправления, хозсубъекты, а также физические лица для получения разрешения на приобретение топлива подают в оперативный штаб заявку с указанием вида топлива, объема и цели его использования. Заявку изучают и только после этого, Комитет государственных доходов предоставляет талоны на получение топлива. Приоритетность выдачи талонов определяется по роду деятельности и необходимости - организации бесперебойной работы учреждений здравоохранения, спецслужб, общественного транспорта, поставок хлеба и продовольствия, а также для организации похорон. С февраля, правительство приняло решение, также предоставить бензин частным автомобилистам для собственных нужд. Каждый владелец машины может подать заявку на получение пяти литров бензина через каждые 15 дней. Для этого ему достаточно предоставить документы на владение автомобилем и удостоверение личности", - сообщили в правительстве Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

Большинство автомобилей в Нагорном Карабахе заправляются газом, и перекрытие азербайджанской стороной подачи газа из Армении, создает проблемы для частных автомобилистов, а для населения возникают серьезные проблемы с отоплением жилья, отметили в правительстве непризнанной республики.

Житель Степанакерта Сергей Гаспарян рассказал, что в начале февраля получил пять литров бензина по талону. "У меня машина на бензине ездила. Потом я перевел на газ, но для того, чтоб завести, нужен бензин. В начале февраля подал заявление и получил талон на пять литров. Через пару дней, по истечению 15-дневного срока, пойду получать еще пять литров", - рассказал мужчина.

Он отметил, что машина ему нужна для нужд семьи. По его словам, для получения талона на бензин стоит очередь, но продвигается быстро"."Для получения бензина необходимо предъявить документы на владение автомобиля, его технические показатели, и свои личные документы. Но учитывая, что блокада, что газ периодически отключают, для многих этот бензин спасение – к примеру, если срочно надо кого-то повезти в больницу, или еще на какие-то нужды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нарек Аванесян рассказал, что его машина заводится при помощи бензина, но может ездить на газе. Однако в последнее время он старается ходить пешком, а машина, заправленная и бензином и газом, стоит в гараже.

"Завожу автомобиль только для того, чтоб привезти дрова или еще что-то для дома. Или навестить родителей в соседнем городе. Но в целом на работу ходим пешком. И все в семье стараются зря не использовать автомобиль", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что один раз получил талон на пять литров бензина, во второй раз в этом месяце еще не обращался. Когда в республике есть газ, то можно заправиться без талона, добавил Аванесян.

Мэрия Степанакерта приняла более тысячи заявлений от граждан для предоставления печи и дров для отопления жилья. Первоначально изучаются заявления от семей, входящие в социальную категорию – многодетные семьи, семьи погибших, семьи инвалидов. "Помощь в виде дров и печи получили более 600 семей в Степанакерте", сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Степанакерта.

Лерник Ованисян рассказал, что подал заявление на получение дров, но ответа еще не получил. "Сомневаюсь, что мое заявление будет рассмотрено быстро, так как я не вхожу ни в одну из социальных категорий, и мы даже не многодетная семья. У меня двое несовершеннолетних детей, живу в квартире, где проблематично ставить печь, но при реконструкции окон, можно будет. Но если нам выделят дрова, то я поставлю печь, так как без газа невозможно согреть квартиру", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Полученных от властей дров хватило, чтобы отапливать частный дом полмесяца, рассказала Анжела Саркисян. По ее словам, так как в доме маленькие дети, то приходилось топить печь почти круглосуточно.

"А что делать? Снегопад, потом морозы, газ отключен. Электричество выключают, и при этом, мы стараемся экономить, не включать обогреватели, чтоб не было перезагрузки линий. Печь просто спасала от холода детей, особенно ночью", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в мэрии ей пояснили, что для того, чтобы еще раз получить дрова, нужно подать новое заявление. "Нам дровами помогли родственники и друзья, потому на некоторое время нам еще хватит. Купить дрова мы не в состоянии. Но в мэрии нам сказали, что как многодетной семье нам не откажут, и помогут еще раз. На днях муж пойдет писать заявление", - рассказала Саркисян.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Степанакерте 0 градусов, слабый ветер и ясная погода, днем 19 февраля температура повысится до +14 градусов, осадков не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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