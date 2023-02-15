Нагорный Карабах вновь остался без газоснабжения

15 февраля 2023, 23:12

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Газоснабжение Нагорного Карабаха прекращено. Работа автозаправочных станций в связи с небольшим объемом поступившего газа возобновится на непродолжительное время, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля в Нагорном Карабахе в очередной раз была прекращена подача жителям газа. Правительство Нагорного Карабаха обеспечило 600 малоимущих и многодетных семей печами и дровами, чтобы они могли отапливать свое жилье в условиях регулярных отключений газа и света. Сегодня власти Нагорного Карабаха сообщили о частичном восстановлении подачи газа, отметив, что прежде всего он будет направлен на отопление жилищ степанакертцев.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 66-е сутки.

Азербайджан перекрыл подачу газа из Армении в Нагорный Карабах, сообщил Инфоштаб Нагорного Карабаха в 21.50 (20.50 мск).

"Азербайджан вновь заблокировал работу единственного газопровода в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") из Армении. В ближайшее время АЗС будут обеспечены очень ограниченным объемом газа, после чего их работа также прекратится", - указано в сообщении.

Власти непризнанной республики отметили, что при отключении подачи газа "в холодную погоду и в ночное время" возможны "чрезвычайные ситуации".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Степанакерте -5 градусов, слабый ветер и ясная погода, днем 16 февраля температура повысится до +1 градуса, ожидается слабый дождь и снег. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В Нагорном Карабахе введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались жители Карабаха. Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля.

10 февраля власти объявили, что фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок также будут продаваться по талонам. Выдача талонов на них начнется 20 февраля. Жители Степанакерта выразили надежду, что это решение ликвидирует очереди за продуктами и сделает их доступнее.

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