Лачинский коридор. Нагорный Карабах. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

15 февраля 2023, 08:13

Лачинский коридор заблокирован 66-е сутки

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Азербайджанские активисты 66-е сутки продолжают блокировать единственную дорогу из Нагорного Карабаха в Армению.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 14 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 65-е сутки.

Акция протеста на Лачинской дороге продолжается сегодня 66-е сутки. Ее участники сначала традиционно исполнили гимн Азербайджана, а затем начали скандировать "различные лозунги", сообщает АПА.

Напомним, протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. К 14 февраля, по данным властей Нагорного Карабаха, в медцентры Армении были перевезены с начала блокады 97 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

В Нагорном Карабаха введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались жители Карабаха. Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля.

10 февраля власти объявили, что фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок также будут продаваться по талонам. Жители Степанакерта выразили надежду, что это решение ликвидирует очереди за продуктами. 

В сторону газовой заправки в Степанакерте выстроилась очередь из оставленных владельцами машин, сообщил 11 февраля автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Газа нет, но очередь есть, люди оставили машины и ушли. Все равно без горючего машинам нет ходу, зато когда подадут газ, они уже в очереди", - написал он в своем посте "Секрет, скрытый в памятнике "Дед да Баба"".

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Примечание:

"Жители Нагорного Карабаха назвали острой проблему безработицы", "Призыв карабахского омбудсмена к журналистам дал повод для критики в адрес властей", "Систематические отключения электроснабжения создали проблемы степанакертцам".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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