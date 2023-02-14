Красный Крест перевез семь больных из Степанакерта в Ереван

14 февраля 2023, 16:37

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Из Степанакерта в медцентры Армении по Лачинскому коридору сегодня доставлены семь пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 65-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным Минздрава на 11 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 90 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

При посредничестве Международного Комитета Красного Креста семь пациентов с онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также с болезнями, требующими срочного хирургического вмешательства, перевезены в различные специализированные медицинские центры Армении, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха.

С начала блокады Лачинского коридора при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению были перевезены 97 пациентов, следует из сообщения в Telegram-канале Инфоштаба.

Три пациента вместе с сопровождающими вернулись сегодня в Нагорный Карабах после лечения в Армении.

По данным на 14 февраля, в реанимационном отделении ЗАО “Республиканский медицинский Центр” Нагорного Карабаха находятся 12 пациентов, четверо из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщил сегодня Инфоштаб.

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