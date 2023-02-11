Семь пациентов перевезены в Армению по Лачинскому коридору

11 февраля 2023, 17:59

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Сотрудники Международного комитета Красного Креста вывезли из Степанакерта в медцентры Армении еще семерых пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 62-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным Минздрава на 10 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 83 пациента, нуждающихся в помощи специалистов.

Сегодня семь пациентов Республиканского медцентра в сопровождении сотрудников МККК были перевезены в специализированные медцентры Армении, сообщает со ссылкой на Информационный центр Нагорного Карабаха News.am.

По данным властей, всего с начала блокады Лачинского коридора из Степанакерта в Армению вывезены 90 пациентов.

В медучреждениях Минздрава плановые операции по-прежнему не проводятся. В отделениях неонатологии и реанимации медобъединения «Аревик» находятся пять детей, в реанимации ЗАО «Республиканский медицинский Центр» - 12 пациентов, из них четверо в критическом состоянии, информирует издание.

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