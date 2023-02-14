Лачинский коридор остается заблокированным 65-е сутки

14 февраля 2023, 08:34

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Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на трассе Горис – Капан, из-за чего дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром остается заблокированной 65-е сутки. Из-за нехватки топлива таксисты в Нагорном Карабахе повысили цены на проезд.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют трассу Горис – Капан, являющуюся единственной дорогой, связывающий Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этого местные жители столкнулись с дефицитом продуктов и лекарств, в Нагорном Карабахе введена экономия электричества, закрыты АЗС, а также периодически прекращается подача газа. 12 февраля в Степанакерте прошла акция, в которой приняли участие дети. Они напомнили мировому сообществу, что они имеют такие же права, как и дети в других странах.

Часть жителей Нагорного Карабаха после начала блокировки Лачинского коридора потеряла рабочие места, а другая часть на протяжении нескольких месяцев не получает зарплату, сообщил блогер Давид Симонян. Он возмутился тем, что полиция оштрафовала его после проведения акции протеста. Силовики равнодушны к тому, что многие люди лишены дохода, считает он. "В результате моей акции 500 человек получили свои зарплаты за август месяц, получили за три дня до Нового года, во время блокады, когда все буквально улетало с прилавков. Но люди до сих пор ждут зарплату за сентябрь, за октябрь, за ноябрь, а на дворе уже февраль следующего года", – написал 13 февраля Симонян в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители и активисты Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием, чтобы сотрудникам Минприроды Азербайджана позволили провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 65-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

Из-за нехватки бензина и газа, вызванной блокадой, службы такси в Нагорном Карабахе подняли тариф на проезд. Властям удалось договориться с частью перевозчиков, чтобы они сохранили на некоторое время прежнюю стоимость извоза, сообщил 13 февраля на своем сайте телеканал A1plus, не приведя при этом условий договора.

Напомним, ранее жители Нагорного Карабаха неоднократно обращались к международному сообществу, в том числе и к властям России, с просьбой повлиять на Азербайджан, чтобы был разблокирован Лачинской коридор. 24 декабря 2022 года в Степанакерте прошла акция протеста. Ее участники прошли маршем по трассе Горис – Капан. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, но российские миротворцы не пропустили их дальше поста. Таким образом, была предотвращена встреча жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана, которые проводят акцию протеста на дороге Горис – Капан.

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