Лачинский коридор остается заблокированным 64-е сутки

13 февраля 2023, 08:17

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Жители Азербайджана продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 64-е сутки. В Степанакерте прошла акция, в которой приняли участие дети. Они напомнили мировому сообществу, что они имеют такие же права, как и дети в других странах.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этого в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, введена экономия электричества, периодически прекращается подача газа, и приостановлена работа детсадов и школ. 12 февраля часть школьников вернулась за парты.

После того как в Нагорном Карабахе была прервана подача газа на многих заправках образовались очереди из автомобилей. При этом часть машин остается стоять на заправках и по сей день, так как в них закончилось топливо, рассказал блогер Давид Симонян. "Газа нет, но очередь есть, люди оставили машины и ушли. Все равно без горючего машинам нет ходу, зато когда подадут газ, они уже в очереди", – написал он 11 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла"). Они продолжают требовать проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 64-е сутки, сообщил сегодня Report.az.

В Степанакерте на площади Возрождения 12 февраля прошла акция, в которой приняли участие дети из разных районов Нагорного Карабаха. На фоне продолжающейся блокировки Лачинского коридора они обратились к мировому сообществу, напомнив, что имеют такие же права, как и дети, которые живут в других странах, передал на своем сайте телеканал "A1plus".

Напомним, 22 декабря 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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